Biografia de Vitor Ramil tem evento de lançamento gratuito nesta quarta (9)

Nesta quarta-feira (9), o Centro Cultural da UFRGS (rua Luiz Englert, 333) recebe o lançamento do livro Vitor Ramil, o astronauta lírico, escrito pelo sociólogo e crítico musical Marcos Lacerda. O evento tem início às 19h, e deve contar com a participação tanto do autor do trabalho, quanto do próprio artista. A obra, que tem como objetivo abordar a vida e obra do cantor gaúcho Vitor Ramil, está sendo publicada pela Editora Acorde.



Com entrada franca, a conversa sobre o ensaio biográfico está programada para ocorrer na Sala Ipê, no segundo andar do Centro Cultural. No bate-papo, os artistas estarão acompanhados pelo professor Luís Augusto Fischer, que atua no Instituto de Letras da Universidade. A conversa também deve ser seguida por uma sessão de autógrafos com o público.



O livro Vitor Ramil, o astronauta lírico foi construído a partir de múltiplos diálogos entre Lacerda e o artista, realizados ao longo de quatro anos. Além de ressaltar os principais momentos da trajetória pessoal de Ramil, a obra também oferece uma análise crítica e informada da obra produzida pelo cantor, que também reflete profundamente o cenário musical gaúcho das últimas décadas.