Livro sobre a vida de Nega Lu é relançado após dez anos

Publicado em 2015, o livro Nega Lu - Uma dama de barba malfeita, do jornalista Paulo César Teixeira retorna às livrarias porto-alegrenses neste ano para um relançamento comemorativo de dez anos. Publicado pela Editora Libretos, a obra conta a história de Luiz Airton Barros, a Negra Lu, que é considerada uma das figuras mais icônicas da cena cultural e boêmia de Porto Alegre. O evento de lançamento deve ocorrer nesta quinta-feira (10), às 19h, no Bar do Alexandre (rua Saldanha Marinho,120), com a presença do autor da obra.A personagem Negra Lu foi muito reconhecida dentro da capital gaúcha por sua coragem em desafiar convenções sociais, especialmente no período da ditadura militar. Presença marcante na vida noturna porto-alegrense, a bailarina e cantora de jazz e blues destacava-se por sua irreverência diante das atitudes repressivas implementadas pelo governo da época. Na reedição do livro, que fala sobre sua trajetória de vida, também é realizada uma homenagem especial em decorrência dos 20 anos da morte da artista. O evento de lançamento, por sua vez, contará com a presença de amigos pessoais e parentes de Negra Lu, além de outras figuras importantes na história cultural da cidade.