Diego Grando explora novas linguagens poéticas em apresentações em Porto Alegre

Com duas apresentações inaugurais, o poeta Diego Grando pretende estrear seu novo espetáculo experimental de poesia falada na cidade de Porto Alegre neste próximo mês de abril. O projeto, que faz parte do processo de criação do novo livro do escritor, Feito pássaros ébrios fermentando bisturis no coração abatumado das crianças, terá sua primeira interpretação realizada nesta sexta-feira (4), no Espaço Nave (rua Felipe Camarão, 681), às 19h. Os bilhetes estão disponíveis no Sympla, no valor de R$20,00.Além da performance marcada para ocorrer nesta semana, intitulada Sem banquinho nem violão, o poeta também realizará uma outra apresentação no mês de abril, desta vez com entrada gratuita. O evento 21 lições de inadequação: Leituras em voz alta, com Diego Grando acontecerá no dia 16, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), e faz parte da programação do festival Fantaspoa de Porto Alegre.