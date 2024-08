Semana começa ainda mais fria em todo o Rio Grande do Sul

O fim de semana de frio intenso no Estado não será sucedido por um alívio imediato nas temperaturas. Ao menos até quarta-feira (14). Isso porque, nesta segunda-feira (12), o dia se inicia com o avanço de um reforço do ar polar que já predomina pelo Estado.

Será um dia de sol e nuvens com tempo ainda seco. O vento Sudoeste/Sul deve soprar com rajadas moderadas a forte no Leste, sobretudo no Litoral, onde pode ficar na casa dos 80 km/h.

LEIA MAIS: Porto Alegre segue com temperaturas baixas na próxima semana



Segundo a MetSul Meteorologia, o reforço de ar polar prolonga o frio e a primeira metade desta semana será marcada, principalmente, por noites muito frias em toda a região Sul do Brasil. As mínimas vão seguir abaixo de zero em várias regiões.

A nova incursão de ar frio, somada a atmosfera mais seca, ainda trará geada generalizada ao Rio Grande do Sul. O fenômeno, inclusive, deverá ser observada até mesmo em pontos de Porto Alegre e Litoral Norte, onde não costuma ocorrer.

Aliás, nos próximos dias, Porto Alegre deve enfrentar uma particular queda significativa nas temperaturas. Hoje, os termômetros na cidade devem registrar mínimas em torno de 8°C, enquanto as máximas não devem superar os 14°C.

LEIA TAMBÉM: Dia dos Pais é marcado por frio intenso no Rio Grande do Sul



Porém, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esta terça-feira (13), a cidade poderá enfrentar uma madrugada gelada, com temperaturas caindo para 6°C, e a máxima do dia não deve passar dos 12°C. Enquanto na quarta-feira, a cidade deve viver o dia mais frio da semana, com mínimas podendo atingir 3°C