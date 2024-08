Oftalmologista brasileiro é premiado no 42º Congresso Anual da Sociedade Americana de Especialistas em Retina

Com a apresentação do vídeo "Twins", o oftalmologista Gustavo Hüning, de Santa Maria, conquistou o Oscar das cirurgias de retina, o prêmio Rhett Buckler Award, no festival de filmes da 42ª edição do Congresso Anual da American Society of Retina Specialists (ASRS). O evento foi realizado em Estocolmo, na Suécia, de 17 a 20 de julho.

A cerimônia de entrega do prêmio ocorreu no dia 20 de julho. O filme assinado por Gustavo Hüning tem outros oito autores, de três instituições brasileiras: Hüning Clínica do Olhar, Instituto Peregrino e setor de Óptica Cirúrgica da EPM/Unifesp. A produção de aproximadamente seis minutos recebeu o nome de "Twins" - o título se deve a uma incomum situação: o cirurgião teve que lidar com duas lentes intraoculares na cavidade vítrea do paciente.

• LEIA MAIS: Hospital de Campanha da FAB passa de 50 mil procedimentos no RS



Dedicado às vítimas da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, o filme também prestou uma homenagem a um de seus autores, o pai de Gustavo, o também médico Lair José Hüning, falecido um mês antes da premiação. "O pai era oftalmologista e foi pioneiro em diversos setores dentro da especialidade", destaca. Esta é a terceira vez que Gustavo Hüning recebe o Rhett Buckler Award, criado para prestigiar as habilidades e as inovações dos especialistas em retina. O primeiro prêmio chegou em 2021, pelo vídeo "Grinder Technique". O segundo, no ano passado, com "Interestellar IOL Exchange".



O vídeo Twins teve como co-autores Lair Hüning, Arthur Hüning, Affonso Hüning, Liang Jung, Rafael Arantes, Rafael Kobayashi, Jaime Romero e Ney Padilha. "Ao terminar de editar os vídeos para o festival de filmes, falei ao meu pai que venceríamos de novo. Ele nunca viu o vídeo e como viríamos juntos quis fazer uma surpresa e deixei para contar só aqui que eu seria um dos premiados de honra da Sociedade Americana dos Especialistas em Retina", comenta. Segundo Hüning, além de um caso clínico aceito, a foto do trabalho ficou entre as melhores imagens de 2024 - recebendo Menção Honrosa. Dedicado às, o filme também prestou uma homenagem a um de seus autores,, falecido um mês antes da premiação. "O pai era oftalmologista e foi pioneiro em diversos setores dentro da especialidade", destaca. Esta é a terceira vez que Gustavo Hüning recebe o Rhett Buckler Award, criado para prestigiar as habilidades e as inovações dos especialistas em retina. O primeiro prêmio chegou em 2021, pelo vídeo "Grinder Technique". O segundo, no ano passado, com "Interestellar IOL Exchange".O vídeoLair Hüning, Arthur Hüning, Affonso Hüning, Liang Jung, Rafael Arantes, Rafael Kobayashi, Jaime Romero e Ney Padilha. "Ao terminar de editar os vídeos para o festival de filmes, falei ao meu pai que venceríamos de novo. Ele nunca viu o vídeo e como viríamos juntos quis fazer uma surpresa e deixei para contar só aqui que eu seria um dos premiados de honra da Sociedade Americana dos Especialistas em Retina", comenta. Segundo Hüning, além de um caso clínico aceito, a foto do trabalho ficou entre as melhores imagens de 2024 - recebendo Menção Honrosa.

Concedido anualmente para celebrar os talentos, as habilidades, inovações e a criatividade de especialistas em retina de todo o mundo, o Rhett Buckler Award é considerado o Oscar das cirurgias de retina. O pai de Gustavo Hüning, o médico oftalmologista Lair José Hüning, 71, anos faleceu em junho de 2024, em Santa Maria.