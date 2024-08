Hospital de Campanha da FAB passa de 50 mil procedimentos no RS

Em operação há mais de 70 dias em Canoas, o Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira (FAB) ultrapassou os 50 mil procedimentos realizados em apoio à população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A unidade tem foco na assistência médica e busca fortalecer a saúde pública.



Os procedimentos realizados durante a Operação Taquari 2 incluem consultas, exames, vacinação, curativos e outras atividades. Além de clínica médica, pediatria, ortopedia e odontologia são as especialidades com maiores demandas, segundo a Comandante do Hospital de Campanha, Major Médica Daniela Pacheco Carneiro.

LEIA TAMBÉM: Fechamento da maternidade do Hospital Mãe de Deus sobrecarrega ainda mais o sistema

No período de três meses, foram realizados 51.661 procedimentos, aliviando a pressão dos hospitais locais. “O hospital de campanha da Força Aérea Brasileira em Canoas desempenhou um papel crucial após as enchentes dos últimos meses”, ressalta a Major Carneiro.



O espaço serve como centro de triagem, identificando pacientes com necessidades urgentes. Até o momento, foram dispensados 10.887 medicamentos e realizados atendimentos cirúrgicos e odontológicos.



Inicialmente, a FAB instalou dois hospitais de campanha na mesma região. No entanto, desde o dia dez de julho, as estruturas foram unificadas e os atendimentos são realizados na estrutura montada ao lado do Hospital Nossa Senhora das Graças, diariamente, das 8h às 18h.