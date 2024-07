Governo do RS entrega material para auxiliar municípios na reconstrução

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) e do Escritório de Projetos de Restabelecimento e Reconstrução (EP2R), realizou, na tarde desta quarta-feira (24), um encontro com o intuito de auxiliar no processo de reconstrução de unidades habitacionais dos municípios atingidos pelas enchentes.

Na reunião, foi entregue um material que subsidiará as prefeituras na elaboração dos planos de trabalho. O evento contou com a participação de representantes de 73 municípios gaúchos e de autoridades do Executivo estadual.

Na ocasião, a diretora de Planejamento Urbano da Sedur, Tassiele Francescon, e a professora e coordenadora do Escritório Modelo de Arquitetura da Universidade do Vale do Taquari (Univates), Jamile Weizenmann, apresentaram o trabalho desenvolvido em parceria entre o Estado e a instituição de ensino. O trabalho é voltado para emissão de laudos de engenharia destinados aos municípios em calamidade e emergência, além de assessoria técnica para o planejamento dos conjuntos de unidades habitacionais.

"A demanda solicitada pelos municípios é de aproximadamente 17.016 laudos de unidades habitacionais, 225 laudos de pontes e 463 quilômetros de vias municipais pavimentadas, [...] com um investimento do Estado de aproximadamente R$ 7 milhões. Os laudos técnicos são parte fundamental para a captação de recursos federais e eles também integram os Planos de Conjunto de Unidades Habitacionais e Intervenções de Baixo Custo", declarou Tassiele.

Cada cidade recebeu um envelope, contendo o material necessário para subsidiar a elaboração dos planos de trabalho para reconstrução de unidades habitacionais nas áreas afetadas pelas enchentes, como, por exemplo, plano de conjunto, laudos de habitação, de pontes e vias.

Mapeamento



Durante o evento, representantes do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP) apresentaram o balanço das ações realizadas em conjunto com a Sedur e universidades parceiras, que antecederam a produção e entrega do material aos municípios. O trabalho passou por etapas como identificação das áreas diretamente atingidas, planejamento da varredura, definição de equipes e planos logísticos, e coletas de imagens por drones.

No total foram mais de 13 milhões de metros quadrados analisados em sobrevoos de drones, 221 conjuntos mapeados e mais de 13 mil unidades habitacionais classificadas entre destruídas, interditadas e adjacentes.