Rio Grande esclarece dúvidas sobre o Auxílio Reconstrução

Representantes da prefeitura de Rio Grande concederam uma entrevista coletiva, nesta quarta-feira (24), para falar sobre a situação dos repasses de valores de auxílios pós-enchente para a cidade. A finalidade foi abordar soluções para o atraso dos pagamentos do Auxílio Reconstrução à população rio-grandina, benefício de R$ 5.100,00 disponibilizado pelo governo federal às famílias impactadas pelas enchentes de maio no estado.

Durante a coletiva, a administração municipal tratou sobre a mudança de critérios comunicada pelo governo federal para o direito ao pagamento do auxílio. No início do programa, época em a prefeitura realizou grande parte dos cadastros, os critérios eram de que tinham direito ao benefício famílias desabrigadas ou desalojadas e morassem em residências dentro da listagem informada pela própria Prefeitura. Agora, o critério é de que só tem direito ao benefício a população que efetivamente teve seu imóvel invadido pelos alagamentos da enchente, com base em mancha de satélite colhida pelo governo federal.

No dia 27 de maio foi aberto o sistema para todas as prefeituras enviarem a lista de famílias afetadas para receberem o auxílio. Em Rio Grande, esse foi o dia em que mais cadastros foram enviados, 22 mil, representando cerca de 50% de todos os cadastros realizados até o momento. Como resultado, tanto o maior número de famílias que receberam o auxílio quanto o maior número de famílias que estão em análise são do dia 27.

Em reuniões com o Ministério da Integração, o município do Sul do Estado foi informado de que, para verificação do atendimento aos requisitos e deferimento dos pagamentos, o governo federal está usando por base um mapa/ mancha própria de inundação de satélite. A mudança gerou surpresa e questionamento da prefeitura.

O atual prazo em vigor para que as prefeituras enviem novos cadastros e/ou correção de cadastros relacionados ao Auxílio Reconstrução vai até a sexta-feira (26). A população que estiver com auxílios "em análise" deve procurar o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) de referência da região para correção do cadastro. Nesta quinta-feira (25) os CRAS funcionarão das 8h às 20h apara atender a população com a correção de dados. Na sexta-feira ao atendimento será das 8h às 17h