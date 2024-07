Semana será de temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul

A sequência de dias atípicos no Rio Grande do Sul, com temperaturas elevadas para o mês de julho, ainda está longe de chegar ao fim. A semana que se iniciou com marcas acima de 28°C em Alegrete e São Borja e próximas dos 24°C em Porto Alegre, promete ser de dias cada vez mais quentes. Nesta terça-feira (23), por exemplo, há expectativa de 30°C em pontos isolados do território gaúcho.

LEIA MAIS: Sistema de Alerta Hidrológico no RS será recuperado até fim de julho



As tardes mais quentes da semana serão justamente as desta terça, quarta (24) e quinta-feira (25), com as máximas sempre próximas dos 30°C. O abafamento generalizado, entretanto, não impede que pontos do Norte e Nordeste do Estado apresentem mínimas oscilando entre 5 e 7°C durante o período da madrugada nem que haja nevoeiro neste período. Portanto, quem ganha destaque é a oscilação térmica.

Na Capital, todas as tardes até o próximo sábado terão marcas acima da média máxima histórica de julho - de 19,7°C -, com a grande maioria dos dias apresentando tardes entre 22°C e 25°C. Em cidades da Região Metropolitana, como do Vale do Sinos, essas temperaturas sobem mais.

Antes, na terça-feira, o dia começa com muita cerração e neblina, o que deve causar baixa visibilidade. A tarde será ensolarada e esquenta gradualmente com sensação térmica agradável. Na quarta a situação se repete e, na quinta, a passagem de uma frente fria deixa a nebulosidade variável, com chuva passageira e calor.

Apesar de inesperado para o período do ano, esse evento de dias abafados em todo o Rio Grande do Sul não se trata de um veranico, conforme a MetSul. Isso porque, a caracterização do fenômeno é dependente de uma coincidência de condições meteorológicas que, neste momento, não estão ocorrendo nas cidades gaúchas.

LEIA TAMBÉM: Técnicos holandeses vistoriam região das ilhas de Porto Alegre



De acordo com a empresa, para tal, o Estado deverá apresentar máximas superiores a 25°C, mínimas superiores a 12°C, duração mínima de quatro dias, céu limpo ou com poucas nuvens sob vento muito fraco ou calmo. Neste momento, o maior empecilho tem sido a alta nebulosidade. Após essa semana, a tendência é que os dias voltem a ser frios no Rio Grande do Sul, de forma mais condizente com o inverno.