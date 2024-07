Técnicos holandeses vistoriam região das ilhas de Porto Alegre

Técnicos da universidade holandesa TU-Delft vistoriaram, nesta segunda-feira (22), o bairro Arquipélago, que reúne as ilhas da Pintada, das Flores, do Pavão, Grande dos Marinheiros e Mauá. A universidade e a prefeitura de Porto Alegre assinarão uma cooperação bilateral, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), para desenvolver o Plano Urbanístico Ambiental para Desenvolvimento Sustentável das Ilhas de Porto Alegre. A medida faz parte do Plano Estratégico de Reconstrução da cidade.

• LEIA TAMBÉM: Apergs cria material com orientações sobre limpeza para as famílias afetadas pela enchente



O estudo contará com um plano emergencial, a ser apresentado em quatro meses, com soluções de reassentamento, regularização fundiária, adaptações para as moradias e obras necessárias para minimizar os impactos das cheias nas ilhas. Um segundo plano urbanístico, a ser realizado em 18 meses, atenderá uma demanda antiga da população de definir o planejamento urbano específico com a inclusão efetiva do território no Plano Diretor e um plano de obras estruturais como intervenções viárias e saneamento para minimizar o impacto das cheias do Guaíba no futuro.



O trabalho será coordenado pela universidade holandesa com apoio de parcerias locais. Os recursos do PNUD serão de R$ 7,350 milhões. Segundo o IBGE de 2022, no bairro Arquipélago residem atualmente 6.411 moradores, em 2.853 domicílios. Na próxima terça-feira (23), a equipe técnica tem reunião com o prefeito para alinhar os últimos detalhes da cooperação. O estudo contará com um plano emergencial, a ser apresentado em quatro meses, com soluções de reassentamento, regularização fundiária, adaptações para as moradias e obras necessárias para minimizar os impactos das cheias nas ilhas., a ser realizado em 18 meses, atenderá uma demanda antiga da população de definir o planejamento urbano específico com ae um plano de obras estruturais como intervenções viárias e saneamento para minimizar o impacto das cheias do Guaíba no futuro.O trabalho será coordenado pela universidade holandesa com apoio de parcerias locais. Os recursos do PNUD. Segundo o IBGE de 2022, no bairro Arquipélago residem atualmente 6.411 moradores, em 2.853 domicílios. Na próxima terça-feira (23), a equipe técnica tem reunião com o prefeito para alinhar os últimos detalhes da cooperação.