Dmae finaliza readequação da rede de drenagem urbana no entorno do Gasômetro

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) concluiu a obra de readequação da rede de drenagem urbana da avenida Presidente João Goulart. Uma equipe multidisciplinar atuou no entorno da Usina do Gasômetro, onde foram criadas quatro novas bocas-de-lobo e cerca de 80 metros de tubulações para fazer com que a água da chuva chegue mais rápido à Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) 16, localizada na Rótula das Cuias.



De acordo com informações do portal da prefeitura de Porto Alegre, as bocas-de-lobo criadas nesta obra irão minimizar o acúmulo de água nos pontos mais críticos da região. A equipe, composta por técnicos especializados em topografia, esgoto, limpeza, manutenção em espaços confinados, extensão e reconstrução, trabalhou ainda em adequações na interligação entre as redes de micro e macrodrenagem, fundamentais para que a água da chuva escoe rapidamente à casa de bombas.

Limpeza da rede de drenagem urbana



A força-tarefa de limpeza da rede de drenagem urbana - iniciada após a cheia histórica do Guaíba, em maio de 2024 - já atuou em todas as vias do Centro Histórico. No caso da avenida Presidente João Goulart, que possui um elevado grau de impermeabilização, foram realizadas múltiplas intervenções do tipo. Com isso, foi identificada a necessidade de aumento no número de entradas de água na rede, assim como de correção do fluxo das tubulações.