Apergs cria material com orientações sobre limpeza para as famílias afetadas pela enchente

Dois meses após a grande cheia de maio, a população de regiões extremamente atingidas pelo evento segue sofrendo para retomar a normalidade de suas vidas. Em bairros como Sarandi e Humaitá, em Porto Alegre, e Mathias Velho, em Canoas, as famílias que voltaram para suas casas agora precisam limpá-las de forma eficiente, preservando a sua saúde e integridade física.

Pensando nisso, a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (Apergs) elaborou um material sobre limpeza. A Cartilha Volta para Casa com Segurança traz informações importantes para a avaliação da parte elétrica e hidráulica das casas e sua correta higienização.

"Ainda hoje há muito o que fazer. Os voluntários que atuaram na linha de frente auxiliando os atingidos pela enchente perceberam a necessidade de elaborar uma cartilha com orientações para essas famílias", explica a vice-presidente da Apergs, Patrícia Dall'Acqua.

O grupo de voluntários é formado por integrantes da Apergs, da Forma Espaço Studio de Arquitetura e Design e da Bondmann Química. Conforme Patrícia, a cartilha traz dicas de cuidados para o retorno das famílias às residências atingidas e um passo a passo para a limpeza e desinfecção dos ambientes, destacando a forma correta de fazer a higienização.

