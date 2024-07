Final de semana será de frio intenso no Rio Grande do Sul

Mais um final de semana de frio intenso se avizinha para os gaúchos. Segundo a MetSul Meteorologia, uma nova onda de ar polar avançou para o Brasil na quinta-feira, causando queda na temperatura no Sul, Centro-Oeste e Sudeste do País, que deve perdurar, ao menos, até o início da próxima semana. Novamente, o Rio Grande do Sul será a região mais atingida, com temperaturas extremamente baixas e formação de geada.

Ao menos, a notícia positiva é que esse frio não deve igualar o do último final de semana, quando o Estado chegou a registrar três dias seguidos com mínimas inferiores aos -5ºC e marcas abaixo de zero até na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Nos próximos dias, as regiões gaúchas que mais devem ser castigadas por esta onda polar serão o Sul, a Campanha e a fronteira com o Uruguai, além da Serra, onde novamente as mínimas serão muito baixas em cidades como Pinheiro Machado e Pedras Altas, especialmente nas baixadas - que novamente terão marcas negativas.

Antes, nesta sexta-feira, o Estado terá mais um dia de contrastes de temperatura. A única região que não deve sofrer com o frio extremo será a faixa Norte, no Médio e Alto Uruguai, onde a temperatura ficará amena com mínimas ao redor de 15°C e máximas que poderão alcançar os 25°C. Na maioria das regiões, a máxima deverá oscilar entre 11°C e 13°C.

Na Capital, será mais um dia de tempo úmido, frio e com predomínio de nuvens e pancadas esparsas de chuva. Nos próximos dias, as mínimas não devem ser tão baixas, uma vez que haverá tempo nublado e precipitação.