Desnível em acesso do túnel altera rota de ônibus no Centro de Porto Alegre

Construído emergencialmente em maio para suprir a chegada de serviços essenciais em Porto Alegre em meio à cheia histórica do Guaíba, o primeiro corredor humanitário, na área central da cidade, segue causando alterações no trânsito da Capital. Já desativado, mas com sua base ainda elevada em relação à avenida Júlio de Castilhos, o caminho está impossibilitando que veículos façam o chamado "X da Rodoviária".

LEIA MAIS: Rodoviária de Porto Alegre volta a operar 24h por dia



Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), 29 linhas de ônibus municipais que tinham itinerário em direção ao bairro pela avenida Júlio de Castilhos e Túnel da Conceição foram impactadas pela estrutura. Todas, estão fazendo desvios pela Mauá e Loureiro da Silva até retomar o traçado original, na João Pessoa ou Osvaldo Aranha.

Com a mudança, os locais escolhidos como "atalhos" registram um acúmulo fora do comum de veículos, ao mesmo tempo em que seus moradores estão utilizando linhas que antes não os abasteciam. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), ainda está sendo analisado se o corredor humanitário será mantido ou retirado e, portanto, não há previsão de quando e se os ônibus irão voltar ao trajeto original.

Os usuários podem obter informações sobre as linhas, rotas alteradas e a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota, no aplicativo Cittamobi, disponível para smartphones iOS e Android.

Com alteração no itinerário, veículos estão utilizando caminhos alternativos, como a avenida Loureiro da Silva TÂNIA MEINERZ/JC

Linhas alteradas pelo Corredor Humanitário

280 OTTO/HPS

2802 OTTO/HPS/3ª PERIMETRAL

343 CAMPUS / IPIRANGA

353 IPIRANGA/ PUC/UFRGS

429 PROTÁSIO / IGUATEMI/VILA INGÁ

4291 PROTASIO/IGUATEMI/CANANEIA

4321 CARLOS GOMES/PETRÓPOLIS (MOB)

43311 VILA JARDIM (VIA LESTE)

436 JARDIM IPE

4382 SANTANA/JARDIM BOTÂNICO

439 SAO MANOEL

441 ANTONIO DE CARVALHO

4411 ANTONIO DE CARVALHO/BECO SOUZA COSTA

470 BOM JESUS/MADRI

473 JARDIM CARVALHO/JARDIM DO SALSO

476 PETRÓPOLIS / PUC

4906 MORRO SANTANA/JARDIM YPU

491 PASSO DORNELES/ VILA SAFIRA

4924 PETRÓPOLIS/SESC (MOB)

4925 PETRÓPOLIS/VILA MARGARITA (MOB)

494 RUBEM BERTA / PROTÁSIO

4942 BATISTA FLORES / RUBEM BERTA

4943 RUBEM BERTA/PROTÁSIO/CIRCULAR NO BAIRRO

495 MANOEL ELIAS / PROTÁSIO

4951 MANOEL ELIAS/MORRO SANTANA

4952 MANOEL ELIAS/PROTÁSIO VIA TERESILDA STEFFEN

496 JARDIM PROTÁSIO ALVES/PASSO DORNELES

525 RIO BRANCO /ANITA/IGUATEMI

R41 RÁPIDA-PROTÁSIO