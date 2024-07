Rodoviária de Porto Alegre volta a operar 24h por dia

Com o restabelecimento da energia elétrica em todas as áreas comuns da Rodoviária de Porto Alegre na noite da última terça-feira, o terminal volta a ficar aberto 24h por dia a partir desta quinta-feira (4). Conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), todos os 72 boxes voltam a ser disponibilizados e tanto transportes interestaduais quanto intermunicipais, bem como embarques e desembarques, retornam aos seus lugares originais.

Para o Daer, a expectativa é de que essa retomada ocorra de forma gradativa, com as empresas retornando aos seus horários normais e 100% dos serviços sendo restabelecidos já nas próximas semanas. Porém, o problema que deve persistir por mais tempo é a recuperação das lojas e restaurantes, único setor da Estação ainda sem eletricidade.

"Mesmo que a limpeza da maioria das lojas já tenha sido feita e todo o saguão tenha luz, ainda há ajustes técnicos sendo feitos especificamente nesses comércios. Neste momento, a CEEE Equatorial está realizando a substituição dos medidores e, somente após isso, poderemos prever a retomada dos lojistas", explica a diretora de transportes rodoviários do Daer, Luciana Azevedo.

Na quarta-feira da semana passada, 26 de junho, o terminal já havia passado por uma ampliação horária e desde então operava das 6h às 23h30min. Segundo Luciana, com essa mudança, 88% das linhas já haviam sido normalizadas, com 212 ônibus intermunicipais saindo de Porto Alegre diariamente. Na edição de ontem, o Jornal do Comércio trouxe os novos horários disponibilizados após a ampliação.

A Rodoviária de Porto Alegre havia suspendido suas atividades no dia 4 de maio, após ficar completamente alagada durante a cheia histórica do Guaíba. Depois de mais de um mês fechada, teve sua reabertura em 7 de junho, mas com todo a operação reduzida a 18 boxes - que agora voltam a abrigar apenas os desembarques intermunicipais.

LEIA TAMBÉM: Lojistas da Rodoviária da Capital ainda não possuem perspectiva de reabertura



As viagens interestaduais, por sua vez, retornaram à estação em 13 de junho e a oferta tem sido de 50% da pré-enchente. Porém, a demanda tem sido divida com o terminal de Osório, que segue sendo responsável por diversas viagens para fora do Rio Grande do Sul.