Após ampliação, Rodoviária de Porto Alegre tem 26 novos horários

Nesta quarta-feira (3), completa-se uma semana desde que a Rodoviária de Porto Alegre expandiu seu horário de funcionamento, e passou a permitir embarques e desembarques entre 6h e 23h30min. Após aquele momento, já foram disponibilizados ao menos 26 novos horários para viagens intermunicipais. Entre as rotas contempladas pela nova escala, destacam-se municípios de grande demanda dentro do Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul e Santa Maria.

Mesmo com as mudanças, o Terminal segue operando com uma média de 200 linhas intermunicipais e 27 interestaduais diárias. Isso ocorre pois não está havendo ampliação de frotas, mas sim, remanejamentos. Contudo, este número tende a aumentar gradativamente conforme estudos de viabilidade das empresas.

Atualmente, a Rodoviária funciona com cerca de 60% de sua capacidade operacional e tanto as partidas quanto as chegadas estão ocorrendo nos 18 boxes da área de desembarque intermunicipal (do box 55 ao 72). De acordo com o diretor-geral da Estação, Giovanni Luigi, a energia elétrica, que permanece inoperante na maior parte do local, está em fase final de recuperação.

"Não gosto de trabalhar com previsões exatas, mas asseguro que as últimas peças da subestação já estão sendo trocadas e, em breve, devemos concluir a retomada da energia em toda a Rodoviária. Este será um passo muito importante para retomarmos nossa normalidade, ainda mais que trabalhamos por etapas", destaca.

Porém, segundo Luigi, mesmo com a volta da eletricidade e consequente aumento da iluminação do terminal, não é garantido que a Rodoviária voltará a operar 24h por dia em um primeiro momento. "Estamos analisando a demanda e se há necessidade desta ampliação. Acredito que da forma como está [das 6h às 23h30min] já abrangemos boa parte da procura, mas tudo será definido junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER)", conclui.

Ainda, é importante frisar que mesmo com a expansão dos horários na Capital, o terminal de Osório segue sendo responsável por diversas viagens tanto intermunicipais quanto estaduais, para atender a totalidade da demanda de usuários.

Novos horários disponibilizados no Terminal



Planalto



Cachoeira do Sul - 23h (Diário, menos sábado)

Chuí - 23h30min (Diário)

Uruguaiana - 22h35min (Diário, menos sábado)

Quaraí - 22h (Diário, menos sábado)

Itaqui - 21h30min (Diário)

Santa Maria - 23h (Diário)

Santiago - 23h (Diário)

Rio Grande - 23h30min (Diário)

São Borja - 23h (Diário, menos sábado)



Frederes



Jaguarão - 23h30min (Diário - menos sábado)



Ouro e Prata



Alecrim - 22h45min (Diário)

Santo Ângelo - 22h (Diário)

São Nicolau - 21h30min (Diário)

Tenente Portela/Alpestre - 21h45min (Diário)

Santa Rosa - 21h15min/22h (Diário)

Santa Rosa/Horizontina - 22h15min (Diário)

Crissiumal - 22h30min (Diário)

Porto Xavier/Porto Mauá - 22h45min (Diário)

Livramento - 23h30min/23h15min (Diário)

Bagé - 23h15min/23h30min (Diário)

Ijuí - 21h30min/22h (Diário)



Caxiense



Caxias do Sul - 21h30min (Diário)