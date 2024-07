Transcal retoma operação completa das linhas intermunicipais

Após queixas de usuários da Transcal sobre morosidade e superlotação nas linhas da Transcal – reduzidas em decorrência das enchentes de maio de 2024 –, a empresa de transporte intermunicipal retomou nesta segunda-feira (1º) a operação completa das suas linhas de ônibus.

Com os transtornos ocasionados pela tragédia climática, a companhia passou a ser responsável por fazer o transporte dos passageiros da Trensurb entre a estação Mathias Velho e o Centro de Porto Alegre. Nesse sentido, a empresa afirmou por meio de nota que “as operações do Sistema de Integração com a Trensurb em Canoas são distintas da operação em Cachoeirinha”. Sendo assim, ressalta “que estão sendo utilizados apenas os 40 veículos empregados na integração dos bairros com o trem, não representando, portanto, nenhum prejuízo aos atendimentos de Cachoeirinha e Gravataí para Porto Alegre”.

O texto esclarece também que a Transcal necessitou reduzir algumas linhas dos trechos Cachoeirinha/Gravataí-Porto Alegre no período dos alagamentos, “com o objetivo de adequar-se à demanda daquele momento, que também havia se reduzido significativamente”. A suspensão temporária do atendimento no entre pico “era justificada pela baixa demanda de passageiros e pela sobreposição das linhas urbanas com as metropolitanas, onde duas empresas passam pelas mesmas vias”.

Entretanto, ainda segundo o texto, a empresa vem ampliando diariamente, desde o dia 10 de junho, as suas linhas desses trechos (Fátima, Anair, Parque da Matriz e Granja Esperança), para melhor atender os passageiros no horário de pico matutino e vespertino.