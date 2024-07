Nova gestão assume diretoria do Hospital de Clínicas nesta terça-feira

Depois de oito anos à frente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), a médica e professora Nadine Clausell se despediu do cargo de diretora-presidente da Instituição nesta segunda-feira (1º). Em seu lugar, será empossado o também médico Brasil Silva Neto, em cerimônia que será realizada nesta terça (2), às 10h, no próprio HCPA.

Silva Neto exercia desde 2021 a função de diretor-médico do hospital. Ainda, participou da diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia Secção Rio Grande do Sul (SBU-RS) nas gestões 2016/2017 e 2018/2019. Agora, seguirá no comando do Clínicas até 2028.

Nesta terça, também serão empossados os seguintes membros da diretoria, escolhidos pela comunidade interna do HCPA em consulta realizada no mês de março: Luis Eduardo Rohde como diretor-médico; Ana Paula Coutinho como diretora-administrativa; Eneida Rabelo da Silva como diretora de Enfermagem; Ursula da Silveira Matte como diretora de Pesquisa; e Luciana Cadore Stefani como diretora de Ensino.

Nadine Clausell assumiu a diretoria em 2016 e seguiu por duas gestões. Sob sua liderança o Clínicas foi contemplado no Edital DECIT/FINEP para a Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC) em Hospital de Ensino.

Completando 53 anos em julho, o HCPA atende mais de 500 mil consultas por ano e 46 mil procedimentos cirúrgicos, além de publicar cerca de 700 artigos científicos e formar milhares de futuros profissionais nas mais diversas áreas da saúde. A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo canal do Clínicas no YouTube.