Grupo que adquiriu o Beneficência Portuguesa busca revitalizar o hospital

A companhia que arrematou o Beneficência Portuguesa de Porto Alegre acredita na solução do impasse judicial do leilão para dar um futuro à casa de saúde que completa 154 anos neste sábado (29). Empresa com sede em Minas Gerais, a AFC Holding S.A planeja investir R$ 250 milhões para tornar o hospital um complexo, contando com setores de educação em saúde e hotel.

Com esse valor, entre capital próprio e de investidores, o projeto prevê o reaparelhamento do hospital e a ampliação da capacidade de leitos. Hoje desativado, o Beneficência chegou a ter cerca de 200 leitos, e a AFC considera viável aumentar a quantidade para 350. Esse número significa a geração de pelo menos 1,8 mil empregos diretos e mais de 8 mil indiretos.

"O projeto é mais do que salvar a instituição, é um complexo que vai reforçar o principal polo hospitalar do Rio Grande do Sul e revitalizar um lugar estratégico na economia e na memória afetiva da capital gaúcha", explica o diretor técnico da AFC Holding S.A, Mauro Borges. O plano de revitalização inclui a oferta permanente de cursos na área da saúde e um hotel.

Para modernizar o Beneficência Portuguesa, a AFC Holding S.A discute com outras partes interessadas na solução da crise um meio de encerrar os entraves judiciais e fazer valer a vitória que teve em leilão, anulado pela justiça em abril. A empresa recorreu e recentemente obteve uma decisão liminar barrando a realização de novo certame. “Quem conhecer o projeto com certeza verá que é o melhor caminho para salvar o Beneficência”, ressalta Borges.

Sobre a AFC Holding S.A



Com sede em Nova Lima (MG) e atuação nacional, a AFC Holding S.A atua com investimentos e participações em sociedades de diferentes segmentos, como a área da saúde e os ramos imobiliário e de operação de óleo e gás.