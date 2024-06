Águas do Guaíba invadem trechos da orla de Ipanema

As águas do Guaíba invadiram trechos da orla de Ipanema neste domingo (30/06) em Porto Alegre. Alguns pontos da avenida Guaíba, que margeia a orla, ficaram alagados com as ondas causadas pelos fortes ventos. Na rua Pasteurs, esquina com a avenida Guaíba, a água tomou os dois lados da pista, fazendo com que os motoristas formassem fila única para poder passar pelo local.

Em outro ponto, na avenida Guaíba com a rua Leblon, próximo ao número 10.796, o acesso dos carros é difícil por causa do alagamento em um dos trechos. O mesmo ocorreu na rua Pirajá, ponto em que o Guaíba invadiu a calçada, inclusive formando ondas. Já um parquinho localizado na orla foi praticamente destruído.



No trecho 3 da Orla do Guaíba, nas quadras poliesportivas, também havia pontos de alagamento. A pista de skate estava livre de problemas, com um bom número de pessoas no entorno.