Nível do Guaíba deve ficar abaixo da cota de alerta ao longo da semana

Após atingir 3,55 metros na madrugada de sexta-feira para sábado (29), com a influência do vento sul, o nível do Guaíba seguirá em declínio durante a semana, segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/Ufrgs). A previsão indica que o nível ficará abaixo da cota de alerta (3,15 metros), nos próximos dias.

Embora não tenha ultrapassado a cota de inundação na Usina do Gasômetro (3,60 metros), o IPH considera acertada a previsão para o final de semana, pois os impactos seriam semelhantes em bairros da Zona Sul e extremo-Sul de Porto Alegre. “O Guaíba já estava alto pelo grande volume que chega do Rio Jacuí. O vento sul que chegou ainda na sexta-feira (28) elevou bastante o Guaíba e segue assim. O vento Oeste também gerou ondas e atrapalhou um pouco na Zona Sul”, detalha o engenheiro e professor do IPH, Rodrigo Paiva.

Nos bairros Espírito Santo, Guarujá e Ipanema, na Zona Sul, e Lami, no extremo-Sul, a elevação do lago, ainda na madrugada de sexta para sábado, voltou a causar alagamentos. Na região da Orla, entre as avenidas Beira-Rio e Guaíba, a água chegou a cobrir a calçada. Os bairros Guarujá e Lami são os mais afetados, pelo menos, três quadras de cada foram afetadas pela elevação da água, impedindo a passagem de veículos em alguns pontos. Mesmo com o declínio do Guaíba, o volume de água nessas regiões segue estável.



A previsão de tempo firme para os próximos dias favorece a redução do nível do Guaíba, que na manhã deste domingo (30) se manteve em 3,41 metros. “A expectativa é que o vento enfraqueça. Não teremos chuva ao longo da semana, apenas na quarta-feira, mas em pequenos acumulados. Nossa previsão indica que o nível deve ficar abaixo da cota de alerta”, explica Paiva.

Em geral os rios afluentes ao Guaíba apresentavam redução lenta dos níveis até o meio de junho, mas após elevadas precipitações no final de semana, entre 15 e 16, todos os rios apresentaram elevação. Os rios Taquari e Caí também estão em redução. Já o Rio dos Sinos, Jacuí e Gravataí seguem elevados, com descida lenta.