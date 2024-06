Força-tarefa do DMLU atua em 15 locais da Zona Norte neste domingo

Ao longo deste domingo (30), a força-tarefa do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Dmlu) atua em 15 locais da Zona Norte de Porto Alegre. Desde o início das operações, no dia 6 de maio, até a noite deste sábado (29), mais de 89 mil toneladas de resíduos foram retiradas das ruas. Este volume equivale a 29,7 mil viagens de caminhões até os bota-espera, espaços provisórios até que os resíduos sejam transportados para o aterro de Gravataí.

Mais de mil garis atuam nos bairros mais afetados pela cheia do Guaíba. Os trabalhadores são auxiliados por 508 equipamentos, entre caminhões e retroescavadeiras, que contam também com equipe de motoristas e operadores das máquinas, entre fiscais e apontadores, somando um efetivo de cerca de 1,5 mil pessoas na força-tarefa de limpeza. As atividades são coordenadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb).

Dos nove bota-espera, três seguem abertos para o descarte de resíduos: um no bairro Sarandi (próximo da avenida Severo Dullius), um no Humaitá (rua Voluntários da Pátria, s/nº, acesso 4) e outro no terreno na Serraria (avenida da Serraria, 2517). Já o serviço de coleta pode ser alterado devido a questões climáticas, fluxo de trânsito, volumes de resíduos nas vias e acessibilidade. As equipes operam em três turnos, das 8h às 23h, e podem iniciar a programação em determinados locais até mesmo à noite. Nas Ilhas, o DMLU está recebendo auxílio da Marinha do Brasil.

Confira os locais atendidos neste domingo: