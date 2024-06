Junho se despede com temperaturas negativas no Rio Grande do Sul

O mês de junho se despede com baixas temperaturas em grande parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, devido a presença de uma massa de ar polar. Nesta madrugada, São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, registrou a menor temperatura do ano. Os termômetros marcaram -4,3ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Porto Alegre, apesar do tempo firme, a estação meteorológica do Jardim Botânico registra 8ºC, na manhã deste domingo (30). Com o frio, as equipes da Fundação de Assistência Social e Cidadania se mobilizam para atender à população em situação de rua. Das 272 vagas disponíveis em albergues, 150 já foram ocupadas apenas na primeira hora, os espaços funcionam das 19h às 7h. Já no Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), 36 homens preencheram as vagas. O balanço do final de semana ainda será divulgado.



A manhã deste domingo também é de frio intenso em Sobradinho, próximo da Serra Gaúcha. Ao longo do dia, os termômetros devem variar entre 1ºC e 9ºC. Durante a madrugada, a paisagem ficou coberta de gelo em diversos pontos, segundo a MetSul Meteorologia. Já em São Francisco de Paula, a mínima foi de 3,4ºC abaixo de zero - o que formou filamentos de gelo no solo, o que só ocorre com frio intenso.



O mês de julho, no entanto, será marcado pela chuva acima da média, principalmente na metade Norte do estado. O mesmo ocorre em áreas pontuais do Nordeste, Sudeste e Sul. Já no Centro-Oeste e Sudeste é previsto chuva próxima e abaixo da média climatológica.