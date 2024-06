Domingo deve ter geada e muito frio em todo o Rio Grande do Sul

massa de ar polar que entrou no Rio Grande do Sul provocando temperaturas negativas tempo seco e frio em todo o Estado no domingo (30). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre a formação de geadas moderadas a fortes em áreas isoladas do Estado, com risco de perda de plantações, entre a madrugada e o início da manhã deste domingo. Apenas o Litoral não deve registrar geada. neste sábado (29) mantém o(30). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre ado Estado, com risco de perda de plantações, entre a madrugada e o início da manhã deste domingo. Apenas o Litoral não deve registrar geada.

A onda de frio que atinge a Região Sul do Brasil deve se estender até o meio da próxima semana, com temperaturas cinco graus abaixo da média para o período. Neste sábado, a temperatura mínima registrada no Rio Grande do Sul foi -0,7°C em São José dos Ausentes.

Em Porto Alegre, o tempo seco com vento Sul manteve o nível do Guaíba acima da cota de alerta, que é de 3,15m. Na medição feita na régua na Usina do Gasômetro ao meio-dia, a água estava em 3,47m. A EPTC precisou fazer bloqueios devido ao acúmulo de água em dois pontos do bairro Guarujá, na avenida Guaíba com a Murá e na avenida Orleans com Criciúma.