Inmet prevê frio intenso no Rio Grande do Sul no último final de semana de junho

As temperaturas vão despencar no Rio Grande do Sul no último final de semana de junho e no começo do mês de julho. Os gaúchos devem estar preparados porque a onda de frio com temperaturas negativas vai perdurar até a próxima terça-feira (2). A onda de frio, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começou nesta sexta-feira (28) e segue até às 8h de terça-feira (2), ocasionando temperaturas cinco graus abaixo da média em áreas do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (28), a temperatura mínima registrada pelo Inmet foi de 4 graus em Bom Jesus. Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 8,5 graus no bairro Belém Novo e 9,3 graus no Jardim Botânico.

A meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, destaca que, embora o frio do começo dessa sexta-feira, a temperatura deve despencar no sábado com a chegada do ar mais gelado. Em muitas cidades, as mínimas do sábado ocorrem no final do dia à medida que o ar polar ingressar no Estado. "As madrugadas de domingo e de segunda-feira terão mínimas negativas ou perto de 0ºC na grande maioria das cidades gaúchas", comenta. Segundo ela, o domingo será o dia mais frio na maior parte dos municípios. Os termômetros podem registrar até -1ºC ou 0ºC em Santa Maria; -3ºC a -5ºC no Noroeste; -2ºC a -4ºC na fronteira com o Uruguai e na Campanha; -1ºC a -3ºC na região de Passo Fundo; e marcas abaixo de 5ºC nas praias gaúchas.

Na Serra gaúcha e Aparados, as temperaturas mínimas do domingo e de segunda-feira, com as menores marcas previstas para o domingo, podem atingir -4ºC a -7ºC nas baixadas dos Campos de Cima da Serra e devem ficar entre -3ºC a 0ºC na maioria das localidades da Serra Gaúcha, com os menores registros em baixadas e fundos de vale. Em Porto Alegre, as temperaturas mínimas na estação do Jardim Botânico devem marcar a 3ºC ou 4ºC no domingo e a 2ºC a 3ºC na segunda-feira. Porém, nos bairros mais ao Sul e Leste da Capital a temperatura pode cair a 0ºC ou -1ºC, o que deve se dar também em diferentes cidades da Região Metropolitana.

Conforme Estael Sias, a onda de frio vai resultar em geada generalizada no Rio Grande do Sul, na maioria das cidades de Santa Catarina e em parte do Paraná. No sábado, a geada afetará mais as áreas localizadas a Oeste, Centro e Sul do território gaúcho. No domingo e na segunda-feira, a geada será ampla. Muitas cidades devem ter geada forte com risco de perdas ou danos no setor hortifrutigranjeiros. Como o frio será muito intenso em localidades de maior altitude, com marcas baixas entre -5ºC a -7ºC, existe o alerta para o risco de congelamento. Poderá haver a formação de gelo em rodovias do Nordeste gaúcho e do Planalto Sul catarinense.

Segundo a MetSul, existe a possibilidade de forte agitação marítima e ressaca do mar - é comum o mar ficar muito agitado na costa durante a presença do ar frio. Para o último final de semana de junho, as ondas na costa gaúcha devem atingir até 3 metros de altura no final do sábado e no domingo. O mar avançará sobre a faixa de areia.