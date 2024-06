Vento somado a chuvas em áreas de afluentes podem elevar nível do Guaíba acima da cota de alerta

Os cenários de previsão indicam manutenção dos níveis do Guaíba acima da cota de alerta nos próximos dias, conforme análise do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Ufrgs (IPH). Porém, episódios de oscilação em função dos ventos devem causar elevações adicionais podendo chegar na cota de inundação no final de semana (dias 29 e 30), caso os ventos mais fortes se confirmem.De acordo com o professor Rodrigo Cauduro do IPH/Ufrgs, há tendência de diminuição para abaixo do nível de alerta apenas ao final da semana que vem, a depender dos ventos, chuvas previstas e volumes afluentes dos rios.Os cenários atuais preveem níveis que podem chegar na cota de inundação no pior caso e causar transtornos, eles requerem atenção e preparação para operação de sistemas de controle de cheia e evacuação de pessoas afetadas em cotas menores.Conforme o IPH/Ufrgs, na última atualização realizada na quarta-feira (26), o Guaíba apresentava níveis elevados em torno de 3,28 m (11h) na régua Usina do Gasômetro, cerca de 13cm acima da cota de alerta e 32cm abaixo da cota de inundação para este ponto. O pico registrado até o momento ocorreu no dia 5 de maio em torno de 5,35m, com segundo pico em 14 de maio em torno de 5,20 m. A próxima previsão do IPH/Ufrgs será emitida na sexta-feira (28).O Guaíba vem apresentando lenta redução de suas águas devido aos volumes escoados pelos rios afluentes e episódios de represamento pelo vento Sul, chegando ao menor nível de 2,48 m na sexta-feira (14 de junho). Também há episódios em que apresentou elevação desde domingo retrasado (16 de junho), chegando a 3,28 na quinta-feira (20), reduzindo até a cota de alerta no final da sexta-feira (21). Permaneceu estável durante o final de semana e apresentou elevação a partir do início da semana associado ao represamento pelo vento sul, chegando 3,41 m, seguido de oscilações. Estável nas últimas 12h.