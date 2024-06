Número de mortos pela enchente sobe para 178 no Rio Grande do Sul

Em novo balanço dos impactos das enchentes de maio de 2024 publicado nesta segunda-feira (24), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou mais uma morte em razão das chuvas fortes que atingiram o Estado. Agora, já são 178 pessoas que perderam a vida. A instabilidade afetou 478 municípios e 388.781 gaúchos estão desalojados. A população afetada pelas chuvas fortes que atingiram o território gaúcho é de 2.398.255 e 806 pessoas ficaram feridas. A Defesa Civil informou que 34 pessoas estão desaparecidas.

Canoas é o município gaúcho que registrou o maior número de óbitos em razão da tragédia climática: 31 pessoas seguido por Roca Sales (13), Cruzeiro do Sul (12), Bento Gonçalves (11) e São Leopoldo (9) mortes). O levantamento aponta ainda as cidades de Caxias do Sul (9), Eldorado Sul (6), , Porto Alegre (5), Veranópolis (5) e Venâncio Aires, com 5 óbitos.