Primeira semana cheia do inverno será de frio intenso em todo o Rio Grande do Sul

A primeira semana cheia do inverno gaúcho será característica da estação, com frio intenso, sol e chuva em todo o Rio Grande do Sul. Os dias de maior instabilidade serão esta quarta (26) e a próxima sexta-feira (28), pela atuação de frentes frias e uma área de baixa pressão. Porém, o frio será constante e progressivo, com as mínimas aparecendo mais para o final da semana, principalmente na madrugada de sexta para sábado.

LEIA MAIS: Água volta a subir após chuvas e invade avenida na Zona Sul de Porto Aleg re



Conforme a MetSul Meteorologia, as baixas temperaturas serão resultadas de incursões de ar polar, já que duas massas de ar frio ingressam no Estado nos próximos dias. A primeira será ainda neste começo de semana, enquanto a segunda, que será de maior intensidade, ocorrerá no final dela, com ar gelado ganhando força entre sexta e sábado.

amanhecer já terá temperaturas muito baixas, com marcas que devem ficar abaixo de 5°C em diversos municípios, com destaque para a Metade Sul e Oeste, onde há risco de formação de geada. Durante a tarde, as máximas não passarão dos 15°C na maior parte das regiões, enquanto na Serra, serão inferiores aos 10°C. No fim do dia, chuva e garoa são previstas para as Metades Oeste e Norte. Já em Porto Alegre, ocorrerá variação de nuvens com algumas aberturas de sol. Durante a noite, a Capital também deve voltar a ser acometida por pancadas de chuva. Antes, nesta terça-feira (25), oem diversos municípios, com destaque para a Metade Sul e Oeste, onde há risco de formação de geada.

Na quarta, um centro de baixa pressão cruza o Rio Grande do Sul do Nordeste da Argentina até o Oceano Atlântico, provocando chuva e garoa na maioria das cidades na primeira metade do dia. Da tarde para a noite, o tempo apresenta melhoria em muitos municípios, mas segue bastante ameno.

Na quinta-feira (27), o sol predomina no Estado e o dia começa muito frio em pontos do Oeste e do Sul com geada devido ao tempo aberto e pelo ar mais seco nestas regiões. A tarde será amena.

Já na sexta-feira (28), uma nova frente fria trará chuva na maioria das regiões gaúchas. À noite, o tempo estará firme no Oeste e no Sul do Estado com ingresso de uma forte massa de ar frio de origem polar, que causarão muito frio.

LEIA TAMBÉM: Defesa Civil alerta cidades de Eldorado do Sul e Guaíba para novas inundações

No sábado (29), terminando a semana de baixas temperaturas, a massa de ar frio de origem polar cobre o Rio Grande do Sul com grande intensidade. O sol predomina durante o dia no Rio Grande do Sul, mas haverá mais nuvens e chance de precipitação no começo do sábado no Nordeste gaúcho.



A MetSul ressalta que o dia será de frio realmente muito intenso, mesmo com sol. As máximas serão bastante baixas até mesmo durante a tarde. São esperadas marcas ao redor de 0ºC ou negativas em algumas cidades do Oeste e do Sul ao amanhecer e em vários municípios à noite.