Defesa Civil alerta cidades de Eldorado do Sul e Guaíba para novas inundações

As cidades de Eldorado do Sul e Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, estão em estado de alerta nesta segunda-feira (24) em razão das cheias. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) fez um alerta de risco hidrológico "nível alto" porque foram observadas chuvas nas bacias hidrográficas de Eldorado do Sul - rios Caí, Jacuí e Taquari. Segundo o Cemaden, atualmente os rios Taquari e Caí estão em processo de vazante, propagando a onde de cheia do Jacuí em direção a Eldorado do Sul. Em Guaíba, pelo menos cinco bairros estavam alagados e a prefeitura pediu a evacuação dos locais em função dos alagamentos.

Eldorado do Sul colocou em prática o plano de contingência no município com a Defesa Civil local alertando os moradores para o risco de inundações. A cidade foi uma das mais afetadas pela enchente histórica no Rio Grande do Sul em maio, com 80,8% dos domicílios atingidos pelas águas. Eldorado do Sullocal alertando os moradores para o risco de inundações. A cidade foi uma das mais afetadas pela enchente histórica no Rio Grande do Sul em maio, com 80,8% dos domicílios atingidos pelas águas.

Segundo o Cemaden, os moradores que moram em regiões com histórico de alagamentos ou inundações devem procurar sair com antecedência das áreas de risco e buscar um local seguro. A população deve procurar a Defesa Civil do município sobre as áreas de risco e quais medidas de prevenção devem ser adotadas. Em caso de emergência, os moradores devem ligar para os telefones 190 e 193.

A previsão para a semana é de momentos de instabilidade, com chuva em quase todo o Rio Grande do Sul, e alguns dias de frio e tempo firme. Os municípios localizados na Metade Norte deverão ser mais afetados, podendo registrar volumes superiores aos 100 milímetros de chuva entre a segunda (24) e a sexta-feira (28). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para o Rio Grande do Sul. Os municípios afetados por ocorrência de chuvas intensas (50mm/dia até 100mm/dia), com trovoadas, rajadas de vento entre 60km/h e 100km/h estão no Noroeste, parte do Centro e parte do Nordeste, incluindo Porto Alegre.

No sábado (22), a Defesa Civil de Porto Alegre já havia alertado para o risco de temporal. Segundo a Defesa Civil, a Capital pode receber entre 20 e 45 milímetros por hora de chuva ou 55 milímetros por dia -já os ventos podem ficar entre 40 e 70 quilômetros por hora.