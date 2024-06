Meteorologia emite alerta de tempestade em Porto Alegre e regiões do RS

O Instituto Nacional de Meteorologia – INMET emitiu alerta para o Rio Grande do Sul neste domingo (23). O aviso é de tempestades em parte do estado a partir de 12h. O aviso é válido ate às 23h59 min. Os municípios afetados por ocorrência de chuvas intensas (50mm/dia até 100mm/dia), com trovoadas, rajadas de vento entre 60km/h e 100km/h estão no Noroeste, parte do Centro e parte do

Nordeste, incluindo Porto Alegre.

a Defesa Civil de Porto Alegre já havia alertado para o risco de temporal. Segundo a Defesa Civil, a Capital pode receber entre 20 e 45 milímetros por hora de chuva ou 55 milímetros por dia -já os ventos podem ficar entre 40 e 70 quilômetros por hora. Ainda de acordo com o INMET, entre 0h e 10h deste domingo, a precipitação atingiu 13,2mm na Estação Jardim Botânico e 9mm na Estação Belém Novo. Neste sábado (22),para o risco de temporal. Segundo a Defesa Civil, a Capital pode receber entre 20 e 45 milímetros por hora de chuva ou 55 milímetros por dia -já os ventos podem ficar entre 40 e 70 quilômetros por hora. Ainda de acordo com o INMET, entre 0h e 10h deste domingo, a precipitação atingiu 13,2mm na Estação Jardim Botânico e 9mm na Estação Belém Novo.



"Condições estarão favoráveis para ocorrências de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos", alerta a Defesa Civil. Às 10h15 da manhã deste domingo, a régua que mede o nível do rio Guaíba registrava 3,22m. A cota de alerta é de 3,15m, e a de inundação, 3, 60m.