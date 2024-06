Guaíba deve se manter acima do nível de alerta até a próxima segunda-feira, prevê IPH

Após chuvas e tempestades intermitentes que atingem o Rio Grande do Sul, o Guaíba permanece acima da cota de alerta de 3,15m. Na última medição realizada pela Agência Nacional de Águas (ANA), às 12h15min, o nível marcava 3,35m. Porém, conforme previsão do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), não deve haver novo aumento até a cota de inundação, que ocorre em 3,60m.

O Guaíba deve se manter em alerta pelo menos até a próxima segunda-feira (01), segundo o Instituto, quando começará a diminuir. Até lá, apresentará instabilidades. Os episódios de oscilação devem ter possíveis elevações adicionais em função do efeito dos ventos. A tendência de diminuição ocorre somente a partir do fim da semana. Porém, isso depende, além do regime de ventos, também das chuvas previstas e volumes dos afluentes, como Taquari, Caí, Sinos e Jacuí.

O nível apresenta aumento pelo menos desde o dia 16, chegando a 3,28m na quinta-feira (20). Após isso, permaneceu estável durante o final de semana e apresentou elevação de 20 cm na última madrugada. A principal preocupação, segundo o órgão, são novas elevações pela afluência dos rios, devido a chuvas que estão ocorrendo e novas oscilações do vento. O órgão prevê ventos sobre o Guaíba e Laguna dos Patos moderados a forte na direção sul, persistindo até quinta-feira (27).

Quanto aos afluentes do Guaíba, os rios apresentavam redução lenta dos níveis. Porém, precipitações elevadas do final de semana retrasado causaram nova elevação. Jacuí e Sinos seguem elevados e em lenta redução. Segundo dados do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (DRHS/SEMA-RS), eles apresentam, em última atualização, 4,05m e 41cm acima da cota de inundação, respectivamente.

Já Taquari e Caí apresentaram redução para nível baixo/moderado. No momento, enquanto o Taquari apresenta 65cm acima da cota de atenção em Muçum e 107cm abaixo na cidade de Estrela, a Bacia do Caí está 88cm acima da cota de alerta em São Sebastião do Caí e 42cm abaixo da cota de atenção em Feliz. Enquanto isso, o rio Gravataí segue em níveis elevados e com lento aumento, 8cm acima do transbordamento.

Nas últimas 24h, segundo o IPH, houve 20 mm na Metade Nordeste do RS cobrindo as bacias do Guaíba, chegando a 40 mm em algumas regiões. Para os próximos dez dias, o território gaúcho deve enfrentar ainda mais tempo chuvoso. Os acumulados devem chegar à 100 mm nos próximos 3 dias na metade nordeste do RS.