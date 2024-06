Com elevação dos afluentes do Guaíba, Prefeitura fecha três comportas

A prefeitura de Porto Alegre iniciou na manhã desta segunda-feira (24) o fechamento preventivo de três comportas do sistema de proteção contra cheias. A medida tem como base a elevação dos afluentes do Guaíba e a ação do vento sul, que contribui para o represamento do lago. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Serão vedadas as comportas 4 (avenida Sepúlveda), 6 (Catamarã) e 11 (avenida São Pedro). Outras seis estão fechadas permanentemente e três seguem protegidas por bags de ráfia, preenchidas por areia e cimento. Os portões 1 e 2 permanecerão, inicialmente, abertos.



Segundo a medição do nível do Guaíba feita às 9h na régua instalada na Usina do Gasômetro indica que a água está em 3,39m, acima da cota de alerta, que é de 3,15m, e ainda abaixo da cota de inundação, que é de 3,60m.

Das 23 Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) da Capital, 22 estão em funcionamento. As estruturas passaram por revisões, nos últimos dias, com foco no fortalecimento do sistema de drenagem da cidade.