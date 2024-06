Grêmio Náutico Gaúcho realiza campanha para recuperar sede atingida por enchentes

O Grêmio Náutico Gaúcho (GNG), um dos mais tradicionais clubes sociais de Porto Alegre, passa por um dos momentos mais difíceis dos seus 95 anos: a sede social na avenida Praia de Belas, no bairro Menino Deus, foi alagada pelas enchentes de maio de 2024. As águas atingiram todo o térreo da entidade, causando destruição ao patrimônio. A diretoria ainda calcula os prejuízos resultantes do alagamento e acredita que serão necessários alguns milhões de reais para recuperar a estrutura do clube de 11 mil metros quadrados.

foi realizar uma campanha para recuperar a estrutura da sede social no bairro Menino Deus. Foi criado o SOS Reconstrução Grêmio Náutico Gaúcho - chave Pix: A alternativa encontrada pela diretoria do GNGFoi criado o SOS Reconstrução Grêmio Náutico Gaúcho - chave Pix: [email protected] , onde pode ser doado qualquer valor em nome do clube. Até o momento, a campanha Pix arrecadou R$ 15 mil.

• LEIA MAIS: Sede do União na Ilha do Pavão será reaberta apenas no final de outubro

O vice-presidente do GNG, Eder Oliveira, disse que a entidade foi extremamente abalada pela tragédia climática. "Tivemos áreas extremamente inundadas como o salão de eventos, o ginásio de esportes e a parte administrativa. A água chegou a mais de um metro de altura", destaca. O alagamento afetou também os geradores de energia e a piscina no andar térreo, inclusive a térmica. "O clube ficou totalmente depredado. O que escapou foi a academia que fica no segundo nadar e a piscina olímpica que fica no alto", comenta. As águas do Guaíba afetaram também as atividades da escola infantil Piazito, que atende 59 alunos de 1 a 3 anos, o restaurante e o salão de eventos. O clube oferece 22 atividades esportivas.

Oliveira destaca que o andar térreo, como o ginásio de esportes, foi atingido pelas enchentes TÂNIA MEINERZ/JC

A diretoria do clube já fez contato com o Sindiclubes - Sindicato dos Clubes Sociais e Recreativos - para encaminhar uma ação com o governo federal para viabilizar um Refis de reconstrução e isenções para recuperar o clube. O Grêmio Náutico Gaúcho conta com 75 funcionários no regime CLT, 10 horistas e cerca de 20 a 30 professores ligados às atividades esportivas. "O clube existe para ofertar felicidade nas pessoas que trabalham o dia inteiro. Foi muito triste ver toda essa estrutura destruída pelas águas do Guaíba", afirma.

O Grêmio Náutico Gaúcho possui quatro mil sócios. Deste total, três mil são pagantes. No mês de maio, a maioria dos associados que reside nos bairros Menino Deus e Praia de Belas teve uma queda na receita do clube em torno de 50%. A campanha via PIX "SOS Reconstrução Grêmio Náutico Gaúcho" tem ainda um vídeo que foi realizado durante as enchentes que mostram as dependências totalmente alagadas.

Água passou de 1 metro e danificou mobiliário da escola infantil Piazito, que fica no clube TÂNIA MEINERZ/JC

Segundo Oliveira, uma parte da diretoria do GNG atua na busca de linhas de crédito para a recuperação e junto ao Sindiclubes e governo federal. A equipe ligada ao setor administrativo trata da recuperação das dependências do clube - salões e ginásio. A enchente de maio resultou no fechamento do clube até o começo de junho. "Estamos há três semanas na função da limpeza das dependências. A primeira área liberada foi a academia que fica no segundo piso. Tivemos que organizar a entrada no térreo para permitir a entrada das pessoas para outros setores do clube", destaca.

O vice-presidente do GNG disse que nunca na história do clube, que foi fundado em abril de 1929, havia acontecido algo tão impactante como as enchentes de maio de 2024. Para proteção da entidade, Oliveira disse que foi melhorada a capacidade de seguro. "Essa cobertura de alagamentos e enchentes ninguém contratava porque ela é cara. Contratamos uma cobertura de seguro", acrescenta.

Para reconstruir o clube, o vice-presidente do GNG informou que foi oferecido um desconto de 10% para os associados que pagarem em dia - a inadimplência chegou a 50% no mês de maio. "O desafio vai ser grande para a recuperação do Grêmio Náutico Gaúcho e toda a ajuda da comunidade é muito importante", acrescenta. O GNG vive do seu quadro associativo com os seus três mil sócios pagantes, das mensalidades dos prestadores de serviço, venda de títulos e realização de eventos sociais.