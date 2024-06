Sede do União na Ilha do Pavão será reaberta apenas no final de outubro

Aos fundos da quadra de beach tennis, na sede do Grêmio Náutico União (GNU) na Ilha do Pavão, há uma régua com cinco marcações. Os registros sinalizam o nível da água em 1873, 2015, 1922, 1941 e, agora, 2024. Esse último, ainda registrado na parede, está acima dos 5 metros. Com a limpeza já em andamento, a reabertura do local está prevista apenas para o final de outubro.



O clube foi atingido pela enchente histórica iniciada no dia 3 de maio. No entanto, só foi possível começar a limpeza um mês depois. “Estamos há mais de 10 dias fazendo a limpeza. Em oito meses, é a terceira vez que precisamos resolver essa questão de remover todo o lodo”, explica o subgerente operacional da sede na Ilha do Pavão, Ralf Gutschwager. Devido à frequência das cheias, ainda não foi possível colocar as placas com as novas medições.

No primeiro momento, o desafio foi a retirada dos entulhos. Em decorrência das enchentes anteriores, a equipe atua de forma direcionada na limpeza do local. Diariamente, 30 funcionários trabalham na reconstrução de diferentes espaços, desde a entrada da sede até as quadras. Devido à falta de energia elétrica, o trabalho é realizado até as 15h. No refeitório, todas as mesas foram atingidas e, mesmo com a limpeza em andamento, os rastros de lodo continuam até mesmo nos pratos.



Durante semanas, a água ficou acima dos 3 metros no clube. Segundo Gutschwager, foi possível salvar todos os computadores e alguns equipamentos de uso diário, que foram colocados no segundo andar. O maior estrago, no entanto, ocorreu entre os dias 5 e 8 de maio. Na área externa, a força da água quebrou os vidros do espaço Pôr do Sol, que estava em obras até março deste ano. Além do uso destinado aos sócios, o salão também é alugado para eventos externos.

Ao lado do espaço, uma piscina de lama e resíduos que vieram com a água. Além da retirada da lama, a estrutura apresenta rachaduras que precisarão de reparos. Enquanto os materiais orgânicos, como galhos de árvores e folhas, são jogados no Guaíba, o material reciclável é destinado para coleta.



Os prejuízos foram tanto na estrutura quanto nos equipamentos. “O departamento de remo, com seus barcos, teve muitos prejuízos. Agora, seguimos na limpeza e removendo toda lama da sede”, complementa Ralf Gutschwager.