Início dos testes da Fórmula 1 tem apagão, garoa no deserto e Bortoleto em 12º

O primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 ficou parado por mais de uma hora por um motivo inusitado: houve uma queda de energia na região do circuito de Sakhir, no Bahrein. Logo depois, uma leve garoa começou a cair em plena região de deserto, em um dia atipicamente frio para esta época do ano no país do Oriente Médio. Lando Norris foi o mais rápido, com a McLaren parecendo estar bem equilibrada desde o início da sessão. E o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 12º, melhorando no finalzinho da sessão.

A maioria dos pilotos que rodaram no período da tarde foram mais velozes que seus companheiros que estiveram na pista de manhã. Foi o caso de Norris e também do segundo George Russell, da Mercedes, do terceiro Max Verstappen, da Red Bull e do quarto Charles Leclerc. Bortoleto também rodou só à tarde e superou o companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg. É bom lembrar que, neste momento do teste, as equipes podem estar fazendo programas bem diferentes, com cargas de combustível, modos de motor e pneus distintos, então é prematuro tentar estabelecer uma ordem de forças.

A interrupção do teste atrapalhou a preparação do brasileiro Gabriel Bortoleto, que estava a bordo da Sauber no período da tarde neste primeiro dia de atividades, embora o tempo perdido depois tenha sido adicionado ao tempo final. Quando o treino foi interrompido, o estreante tinha completado apenas 17 voltas, sem marcar tempo.

A Sauber informou que o programa de Bortoleto era testar diferentes mapeamentos aerodinâmicos, então a equipe o mandou para a pista tendo que andar em uma velocidade controlada justamente para fazer essa coleta de dados, que é importante para validar as informações das simulações feitas na fábrica.

A equipe de Bortoleto também estava testando um novo equipamento, com luzes automáticas nas pistolas de pit stop. É algo que já vinha sendo desenvolvido há meses e é próprio deles. Mas ainda não há a definição se o time vai usar o sistema nas corridas.

Depois que o teste foi reiniciado, Bortoleto finalmente fechou suas primeiras voltas, em uma sequência mais longa de voltas com o C2. Ele completou mais de 50 voltas no final e ficou na 17ª colocação, à frente dos dois pilotos da Haas, que rodaram mais pesados por todo o dia, fazendo um programa diferente, e do companheiro Nico Hulkenberg. E, em sua última volta, ele melhorou ainda mais seu tempo e subiu para o 12º posto.

As temperaturas ficaram entre 15 e 14 graus, com rajadas de vento complicando a vida dos pilotos, que terão o mesmo tipo de condição climática nos três dias de atividades de pista, lembrando que um dos motivos para a Fórmula 1 ir ao Bahrein para fazer a pré-temporada é pelas temperaturas mais altas do que na Europa nessa época do ano, gerando dados mais representativos para o restante da temporada.Os