Impactados pelas cheias, atletas gaúchos seguem treinando no RS

Faltando menos de dois meses para o início das Olimpíadas de Paris, o Rio Grande do Sul desconhece o número exato de atletas que irão representar o Estado da competição. Isso porque as classificações ainda estão em andamento. Até agora, o Brasil conta com 216 atletas classificados, dos quais dez são gaúchos. Destes, seis atualmente treinam em clubes em Porto Alegre.



Já com a vaga garantida nos Jogos para as disputas em Águas Abertas, a nadadora Viviane Jungblut desistiu de participar da seletiva olímpica de Natação, realizada no Rio de Janeiro, entre os dias 6 e 11 de maio. A ação foi em solidariedade aos atingidos pelas cheias e a dificuldade de locomoção. “Quando a catástrofe começou, estávamos em viagem. Voltamos no dia 3, mas nosso voo foi um dos últimos, porque a pista (do Aeroporto Salgado Filho) já estava alagando”, explica.

“O primeiro impacto ao retornar ao Rio Grande do Sul foi de preocupação. Passar por este momento foi algo que nunca imaginamos e foi bem difícil conciliar com a rotina e os treinos”, relatou. Viviane segue com os treinos no Grêmio Náutico União (GNU), local que está aberto para acolhimento da população atingida



Cerca de 95% dos treinos de Viviane são realizados dentro das piscinas do clube. Devido à proximidade dos jogos, os treinos serão realizados individualmente. Já os esgrimistas Guilherme Toldo e Mariana Pistoia, também atletas do clube, e classificados para Paris, já estavam em treinamento na Itália antes das enchentes.

Viviane ingressou na natação aos 7 anos, influenciada pelos irmãos. “Sempre acompanhava os treinos no clube e questionava minha mãe, pois queria participar também”, conta. Em 2014, por meio da Olimpíada da Juventude, a atleta passou a enxergar o potencial na natação.



Além de Viviane, Toldo e Mariana, há outros seis atletas da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa) classificados para as Olimpíadas. Almir Júnior, do salto em distância, e cinco judocas, Ketleyn Quadros, Mayra Aguiar, Rafael Macedo, Daniel Cargnin e Leonardo Gonçalves. O clube mantém a expectativa de mais uma classificação no atletismo, com Samory Uiki, também do salto em distância, que esteve nos Jogos de Tóquio, e ainda luta por sua vaga.



Almir Júnior, atualmente, treina fora do Brasil, mas ele já estava em uma competição em Portugal quando a enchente começou no território gaúcho. O atleta, que também é sargento da Marinha do Brasil, retornou ao Estado no começo de maio e auxiliou nos resgates às vítimas da enchente. Já os cinco judocas da Sogipa seguem os treinamentos no clube, pensando na competição em Paris. Eles retornaram do Mundial em Abu Dhabi, no final de maio. Em período de férias, as atividades retomam no próximo dia 25.

A 10ª gaúcha confirmada em Paris é a surfista Tatiana Weston Webb, filha de mãe gaúcha e pai inglês, criado na Flórida.