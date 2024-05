Com Marta, Arthur Elias convoca seleção para amistosos antes das Olimpíadas

O técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira feminina nesta sexta-feira (10) para os amistosos contra a Jamaica, últimos compromissos antes dos Jogos Olímpicos de Paris. A equipe jogará nos dias 1º e 4 de junho, em Pernambuco e na Bahia, respectivamente. Na sequência, o time canário se prepara para a disputa do torneio, que começa em julho.

LEIA MAIS: Brasil recebe melhor avaliação na disputa para ser sede da Copa feminina de 2027

A apresentação das jogadoras será no dia 27 de maio. Esta é a sexta convocação de Arthur Elias desde a chegada à seleção. A estreia do Brasil será no dia 25 de julho, contra a Nigéria. A seleção está no Grupo C, que também conta com Espanha e Japão.

Elias ainda afirmou que "conta muito" com Marta nos Jogos de Paris. "Estou contando com ela. A Marta dispensa comentários, a gente vem conversando muito com todas as atletas, e a conversa é muito franca. Ela sabe que tem margem para evoluir até a apresentação e também, se tiver na lista, para as Olimpíadas", disse o comandante. "É uma atleta que teve também dois afastamentos esse ano, e a gente espera que possa dar um ritmo bom para ela, e ela tem contribuído muito nesse processo de mudança de mentalidade. Eu tenho sempre a obrigação de conseguir encaixar [a Marta]. Conto muito com a nossa Rainha", completou.

LEIA MAIS: Atletas do Grêmio feminino ajudam famílias desabrigadas em Canoas

Confira a lista de convocadas

Goleiras

Lorena (Grêmio)

Luciana (Ferroviária)

Natascha (Palmeiras)

Tainá (América-MG)

Zagueiras

Antônia (Levante)

Rafaelle (Orlando Pride)

Tarci (Houston Dallas)

Thais (Tenerife)

Laterais

Fê Palermo (Palmeiras)

Tamires (Corinthians)

Yasmim (Corinthians)

Meio-campistas

Ana Vitoria (Atl. de Madri)

Brena (Palmeiras)

Duda Sampaio (Corinthians)

Duda Santos (Ferroviária)

Yaya (Corinthians)

Atacantes

Adriana (Orlando Pride)

Bia Zaneratto (Kansas City)

Byanca Brasil (Cruzeiro)

Cristiane (Flamengo)

Gabi Nunes (Levante)

Gabi Portilho (Corinthians)

Jheniffer (Corinthians)

Ludmilla (Atl. de Madri)

Marta (Orlado Pride)

Priscila (Inter)