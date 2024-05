Atletas do Grêmio feminino ajudam famílias desabrigadas em Canoas

Com a paralização do futebol gaúcho em decorrência das enchentes no Estado, atletas e membros da comissão técnica do Grêmio Feminino fazem o que podem para auxiliar às vítimas da maior catástrofe ambiental da história do Rio Grande do Sul. Em Canoas, cidade base das operações das Gurias Gremistas, cerca de 18 mil pessoas estão refugiadas em abrigos do município. Para atender os atingidos, a Ulbra abriu as portas da universidade para mais de seis mil pessoas e conta com cerca de mil voluntários, entre eles, funcionários e jogadoras do Tricolor. Além da presença nos abrigos, as gremistas promovem doações e se mobilizam para mitigar os danos da tragédia.



O momento é de solidariedade em todos os cantos do Estado. A Região Metropolitana de Porto Alegre foi fortemente atingida pelas enchentes, com Canoas sendo uma das cidades mais afetadas. Casa de grande parte das atletas da categoria de base do Grêmio, o Campus Canoas da Ulbra foi um dos únicos pontos seguros, o que levou a universidade a abrigar cerca de seis mil refugiados em suas dependências.

Após as fortes chuvas das últimas semanas e o cenário desolador na cidade, iniciou-se dentro do Grêmio uma mobilização para auxiliar no cuidado das vítimas que chegavam no abrigo. Por iniciativa das jogadoras, foram realizadas doações de roupas e alimentos, assim como arrecadação de dinheiro. A campanha foi capitaneada pela meio-campista Pri Back, que organizou um canal de recebimento de valores via Pix, a fim de reverter as doações em alimentos e insumos.



Segundo o Grêmio, o clube está dando suporte para que o voluntariado continue. Por determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), todas as partidas envolvendo equipes gaúchas em todas as categorias estão suspensas até o dia 27 de maio. Com a pausa no calendário, o foco é na prestação de serviços para a comunidade canoense. Em um video divulgado nas redes sociais das Gurias Gremistas, a técnica Thaissan Passos pede para que a ajuda não pare. "A situação é caótica. Precisamos da ajuda de todo o Brasil para fazer o Rio Grande do Sul se reestabelecer", disse.