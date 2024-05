CBF adia jogos dos clubes gaúchos em competições nacionais até 27 de maio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (7) o adiamento de todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, até o dia 27 de maio. A decisão ocorre após um pedido da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para que fossem suspensos os compromissos envolvendo os clubes por pelo menos 20 dias. O oficio da FGF se baseia em aspectos esportivos e humanitários, em decorrência das enchentes no Estado.



O adiamento é válido a partir desta terça-feira, visto que a última diretriz da entidade máxima do futebol brasileiro garantia a não realização de partidas envolvendo times gaúchos profissionais ou de base apenas até esta segunda-feira. A atualização da CBF impacta na Copa do Brasil e nas séries A, C e D do Campeonato Brasileiro masculino, nas três divisões do Brasileirão Feminino e nas categorias sub-20 do masculino e feminino, que terão suas partidas remarcadas a partir do mês de junho.

O pedido enviado pela FGF ressalta que do ponto de vista social a situação no Rio Grande do Sul é caótica, com a destruição de moradias, estradas e pontes que praticamente isolaram não apenas o Estado do restante do Brasil, como também inviabilizaram o deslocamento na região. O presidente Luciano da entidade, Hocsman, afirma que não há a possibilidade de ocorrerem eventos esportivos, já que todas as forças de segurança estão focadas no atendimento a população que sofre a mais de uma semana.



Em nota, a CBF afirma que está atenta às suas funções institucionais, assim como ao esforço humanitário feito para que todas as medidas e ações sejam adotadas em benefício da população gaúcha. Disputando a Série A do Brasileirão e a Copa do Brasil, Grêmio, Inter e Juventude não se manifestaram sobre a decisão de adiar as competições até o momento.

A Conmebol também anunciou nessa terça-feira o adiamento das partidas da Dupla Gre-Nal pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana, válidas pela 5ª rodada da fase de grupos das competições continentais. Grêmio e Inter já tiveram suspensos os jogos pela 4ª rodada, contra Huachipato-CHI e Real Tomayapo-BOL respectivamente. A Diretoria de Competições e Operações da CONMEBOL anunciou o adiamento dos jogos Grêmio e Estudiantes-ARG, pela Libertadores, assim como Internacional e Delfín-EQU, pela Sul-Americana.

Partidas adiadas:

Campeonato Brasileiro



6ª rodada:



Inter x Juventude, Beira-Rio



Atlético-MG x Grêmio - Arena MRV



7ª rodada:



Fluminense x Juventude - Maracanã



Grêmio x Bragantino - Arena



Cuiabá x Inter - Arena Pantanal



8ª rodada:



Flamengo x Grêmio, Maracanã



Inter x São Paulo, Beira-Rio



Juventude x Vitória, Alfredo Jaconi

Copa do Brasil



Inter x Juventude - jogo de ida da 3ª fase, no Beira-Rio



Grêmio x Operário-PR - jogo de volta da 3ª fase, na Arena



Juventude x Inter - jogo de volta da 3ª fase, no Alfredo Jaconi

Libertadores

Grêmio x Estudiantes-ARG - 5ª rodada, na Arena

Sul-Americana

Inter x Delfín-EQU, 5ª rodada, no Beira-Rio