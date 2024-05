Atletas e funcionários da base do Grêmio são resgatados em Eldorado do Sul

Os impactos da maior catastrofe natural do Estado são sentidos em todos os cantos da sociedade gaúcha. No futebol, não é diferente. O Grêmio contabiliza os prejuízos causados pelas cheias do Guaíba e do Rio Jacuí e vê os seus centros de treinamento e alojamentos completamente tomados pelas águas. Nesta segunda-feira (6), cerca de 45 atletas e 40 funcionários que estavam abrigados no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, tiveram de ser resgatados das dependências do clube. A retirada foi feita por barco e contou com a ajuda de voluntários.

A cidade é uma das mais afetadas pelas enchentes na Região Metropolitana e o centro de treinamento é a casa para dezenas de jogadores das categorias de base do Tricolor. O acesso à cidade é restrito, já que as estradas estão bloqueadas pelo acúmulo de água que invadiu a cidade. Dentro das cinco mil pessoas que aguardavam por resgate no município, os atletas e funcionários estavam ilhados no CT.

Segundo a assessoria gremista, o espaço era um dos locais mais seguros em toda a cidade. Os campos foram alagados, mas o setor de administração, academias e dormitórios não haviam sido atingidos, o que fez com que os atletas escolhessem permanecer no local que tem como casa. Com muitos jogadores de fora da Região Metropolitana de Porto Alegre, os jogadores preferiram permanecer no local, junto dos monitores, seguranças e membros da comissão técnica tricolor.



A mudança no planejamento ocorreu entre a tarde e a noite da segunda-feira, quando o avanço das águas invadiu algumas dependências do local e se aproximou dos alojamentos onde estavam abrigados atletas e funcionários. O problema se intensificou quando um gerador de energia deixou de funcionar. Sem luz disponível e com mais pontos do CT alagados, os atletas optaram por deixar o local.