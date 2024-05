Grêmio inicia desocupação de abrigos para vítimas das enchentes na Arena

A Arena Portoalegrense, empresa que faz a administração do estádio do Grêmio, anunciou na tarde desta segunda-feira (6) a desocupação dos abrigos no entorno do espaço para afetados pela enchente no bairro Humaitá. O ponto provisório para o resgate das pessoas atingidas pela inundação será desativado pela falta de água e luz. A Arena serviu como refúgio para que cerca de 500 pessoas se protegessem do avanço do nível da água na Zona Norte de Porto Alegre, mas o próprio estádio se encontra alagado e sem condições de receber pessoas.

Segundo Luciana Kroeff, presidente do Instituto Geração Tricolor (IGT), ala social do clube que realiza serviços comunitários no Humaitá, os moradores da região que não puderam sair do bairro antes da água avançar encontraram no estádio o último recurso para se salvar, mesmo que o local estivesse longe de ter condições ideais para abrigar as vítimas.

No sábado, a administradora liberou o acesso para a esplanada do estádio, que fica acima do nível da rua. Neste fim de semana, houveram saques à loja oficial do Grêmio, assim como invasões aos camarotes da Arena, o que alertou as autoridades e a Arena. Fontes do clube afirmam que não será aberto um boletim de ocorrência contra os invasores, por se tratar de uma situação de calamidade extrema.

Conhecido pelo trabalho de atendimento às pessoas do bairro, o IGT também foi afetado pela elevação dos rios. O prédio onde funcionava o instituto e que poderia servir como abrigo foi tomado pela água, forçando o fechamento do local e o cancelamento das operações. Luciana afirma que mesmo com o bairro sendo evacuado, Grêmio e Arena estão agindo para auxiliar as vítimas da inundação. “Contamos com a Brigada Militar, que vai encaminhar as famílias para um local seguro. Assim que tivermos a informação sobre o local para onde as pessoas foram realocadas, vamos trabalhar com doações de cestas básicas e com o que for possível para ajudar”, informou.

LEIA TAMBÉM: Consulados de Grêmio e Inter trabalham para ajudar vítimas da chuva

O translado das pessoas que ainda se encontram na Arena será realizado pela Brigada Militar, que coordena a operação para realocar as vítimas da enchente para abrigos em Porto Alegre. No entorno do estádio, ficarão apenas o seguranças da Arena Portoalegrense. A administração confirmou que os vigilantes permanecerão no local com toda a estrutura necessária para o bem-estar dos seguranças, com acesso à alimentação e água.