Consulados de Grêmio e Inter trabalham para ajudar vítimas da chuva

As consequências das fortes chuvas no Estado comoveram a sociedade gaúcha. Rivais no futebol, torcedores de Inter e Grêmio deixam as desavenças esportivas de lado para se unir e ajudar pessoas afetadas. Consulados da Dupla Gre-Nal se juntaram para arrecadar doações de materiais a serem distribuídos para as cidades mais prejudicadas pelas fortes chuvas desta semana. Representantes das torcidas das duas equipes, junto dos clubes e da Defesa Civil articulam campanhas para chegar em todo o Rio Grande do Sul.



Em Flores da Cunha, os consulados gremistas e colorados da cidade organizam junto da prefeitura uma série de arrecadações para suprir as necessidades das pessoas que tiveram prejuízos após as chuvas. Segundo o coordenador do Consulado do Inter de Flores da Cunha, Mauricio Zorgi, ações sociais envolvendo os dois núcleos de torcedores é uma tradição na cidade. “Pensamos que o futebol une paixões. A parceria entre gremistas e colorados é de longa data, fizemos diversas campanhas no passado e nossa união é o que faz a diferença nesses momentos difíceis”, disse.

Zorgi é comerciante e, com a ajuda de outros torcedores, estabeleceu diversos pontos de coleta em toda a cidade, em mercados, lojas e nos próprios consulados. O serviço é feito em conjunto com a Defesa Civil do RS e com a prefeitura de Flores da Cunha. As doações são recolhidas e realocadas no ginásio municipal. “Contamos com o apoio da prefeitura, que faz o serviço de repassar tudo que coletamos para quem realmente precisa. Estamos recolhendo pensando nas pessoas da nossa cidade, mas o trabalho não vai parar e as duas torcidas estão engajadas para manter as doações para suprir outras cidades também”, afirma.



O coordenador Consular do Grêmio, Irno Bordignon conta que os 750 consulados do clube estão atuando para auxiliar a Defesa Civil e o governo do Estado a arrecadar fundos para ajudar quem foi afetado pelas chuvas. "Já tivemos outras campanhas bem sucedidas e contamos com a colaboração individual de cada consulado. Nesta oportunidade, com a gravidade da situação, conseguimos elaborar um projeto mais coletivo, onde todas as informações passam por todos os envolvidos para trabalharmos da melhor forma possível", aponta Irno.