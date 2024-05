Direção do Inter promove campanha de doações para ajudar vítimas das chuvas no RS

Em meio aos desdobramentos da maior catástrofe natural do Estado, o Inter se movimenta para auxiliar o povo gaúcho através de campanhas de arrecadação. O clube organiza maneiras de coletar alimentos, itens de higiene pessoal e de limpeza e roupas para as vítimas da maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Desde esta quinta-feira (2), o Colorado recebe donativos no Portão 1 do Gigantinho.

O vice-presidente de administração do Inter, André Daltro, explica que o serviço aplicado pelo clube visa agilizar o processo das entregas das doações, já que o deslocamento é um problema na cidade. “O serviço é semelhante a um drive-thru. Liberamos o estacionamento com entrada pela rua Nestor Ludwig”, disse.



Além do trabalho feito pela instituição, consulados afiliados ao clube se uniram para ampliar a arrecadação de materiais. Em conjunto com o Inter e a Defesa Civil do RS, seis consulados colorados estão participando de ações solidárias. São Leopoldo, Alegrete, Santa Maria, Flores da Cunha, São Paulo e Curitiba contam com os serviços dos torcedores.