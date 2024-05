Atividades esportivas sofrem alterações em decorrência das chuvas no Estado

Devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o último sábado, uma série de eventos esportivos foram adiados. Além da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - que adiou todas as partidas marcadas no Estado, incluindo aquelas que envolvem equipes gaúchas na condição de visitante até a próxima segunda-feira (6) -, os clubes tiveram que remanejar as atividades de diferentes modalidades. Pelo menos, três atividades foram transferidas de data ou local. Com a cheia do lago Guaíba, que ultrapassou a cota de inundação de 3m na tarde desta quinta-feira (2), a sede do Grêmio Náutico União (GNU) na Ilha do Pavão está interditada. “Acabou de entrar água no restaurante. Pela velocidade, pelo que está vindo de água, será muito pior do que a enchente do ano passado”, explica o vice-presidente cívico-cultural do GNU, José Bonifácio. Ainda não há data para retomar as atividades no local.