Chuva altera programação do Brasil Tennis Open em Porto Alegre

Devido a chuva que atinge todo o Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, os jogos do Brasil Tennis Open, na Associação Leopoldina, sofrem alterações diárias. A despedida do gaúcho Guilherme Clezar, prevista para esta terça-feira (30), deve ocorrer na quadra coberta nesta quarta-feira (1º), caso chova. Assim como todas as outras partidas, que estão sendo disputadas na sede secundária do clube. Criado no Leopoldina Juvenil, local onde ainda frequenta e bate bola pelo menos três vezes por semana, Clezar escolheu o clube para ser palco da despedida oficial. Ele ganhou convite para a chave principal e vai disputar seu último torneio da carreira em casa.LEIA MAIS: Primeira edição do Brasil Tennis Open está sendo disputada no Leopoldina Juvenil Somente o qualifying do ATP Challenger 50 foi disputado nas quadras cobertas da sede secundária do clube. Mesmo com chuva, Guto Miguel fez sua estreia nesta terça-feira (30). Os 15 anos do garoto, que acaba de vencer o Roland Garros Series e garantir vaga na chave de 18 anos do Grand Slam francês, a ansiedade para marcar o primeiro ponto no circuito da ATP ou o fato de ser um ATP Challenger 50 pesaram na hora de entrar em quadra.