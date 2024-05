Direção do Grêmio realiza campanha de doação para vítimas das chuvas no Estado

O Grêmio anunciou nessa quinta-feira (2) a campanha "Solidariedade em Jogo", para arrecadar recursos em prol das pessoas afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O clube se colocou a disposição para a coleta de doações em cinco pontos, sendo quatro em Porto Alegre e um em Canoas. A campanha solidária visa coletar roupas, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza e higiene.

Segundo o coordenador do Núcleo de Responsabilidade Social do Grêmio, Luiz Jacomini, o clube já estava atento aos possíveis estragos que as chuvas poderiam trazer desde o início da semana. Pensando na possibilidade de angariar mais doações, o Tricolor designou mais de um ponto para doações, descentralizando as ações da Arena, já que o deslocamento das pessoas até os pontos de coleta também é uma preocupação. Segundo o coordenador do Núcleo de Responsabilidade Social do Grêmio, Luiz Jacomini, o clube já estavadesde o início da semana. Pensando na possibilidade de angariar mais doações, o Tricolor designou mais de um ponto para doações, descentralizando as ações da Arena, já que o deslocamento das pessoas até os pontos de coleta também é uma preocupação.

Grêmio e Defesa Civil conversam para adotar os consulados municipais como pontos de coleta em todo o Estado, ampliando o número de locais para doação. "É importante esse trabalho junto à Defesa Civil e com os consulados para que possamos chegar a mais pessoas. Tudo passa pela Defesa Civil nesse momento, então temos que colaborar de alguma forma", disse Jacomini.



Em campanhas anteriores, o clube arrecadou 40 toneladas de doações, que foram distribuídas através da Defesa Civil para moradores do Vale do Taquari, após as enchentes que ocorreram no ano passado. Segundo o dirigente, o clube também se organiza para suprir a necessidade dos moradores ao redor da Arena, no bairro Humaitá, com fornecimento de alimentação e roupas. “Estamos trabalhando com a subprefeitura da região para encontrar maneiras de ajudar os moradores do Humaitá. Estamos fazendo arrecadações para levar marmitas, cobertores, agasalhos para aqueles que mais precisam”, disse.

Os eventos climáticos também impactaram outros setores do Tricolor. O departamento de futebol feminino encaminhou à CBF, ofício solicitando o adiamento do jogo contra o Santos, marcado para a terça-feira (7). O pedido leva em consideração as condições para treinamento das atletas, bem como de deslocamento para tais atividades, devido aos estragos, enchentes, alagamentos e às chuvas que castigam a região, além da preocupação com a segurança das atletas. A CBF confirmou o adiamento de todas as partidas envolvendo clubes gaúchos, mas a diretriz da entidade é válida apenas até segunda-feira. Sobre o pedido do Grêmio, a Confederação ainda não se manifestou.



Em Porto Alegre:



Arena do Grêmio

Portão 6

Horário: das 9h às 18h, de quinta a sábado



Estádio Olímpico

Largo Patrono Fernando Kroeff, número 1 - Bairro Azenha

Horário: das 9h às 18h, todos os dias



CT do Cristal

Avenida Diário de Notícias, 915, em frente ao Barra Shopping

Das 9h às 18h, todos os dias



Hotel Park Plaza Moinhos

R. Dr. Timóteo, 577 - Bairro Floresta

Em qualquer horário, todos os dias



Em Canoas:



CT Grêmio Futebol Feminino / Ulbra Canoas

Av. Farroupilha, 8001 - Bairro São José

Capela da Ulbra e prédio 55 (Educação Física)

Horário: das 7h às 21h30, de segunda a sexta