Dupla Grenal: Arena e Beira-Rio estão tomados pela água

Com o Guaíba chegando à marca 5,33m na manhã deste domingo, a água avançou sobre a infraestrutura da dupla Grenal. No sábado (4), a região do bairro Humaitá - uma das mais atingidas -, onde fica a Arena do Grêmio, foi tomada pelas águas, incluindo o campo de futebol. Na manhã deste domingo (5), foi a vez de o campo do Inter, no Estádio Beira-Rio, no bairro Praia de Belas.A magnitude do desastre deixou o estádio do tricolor temporariamente ilhado, com as águas penetrando no espaço do gramado. O acesso ao Beira-Rio também está tomado pelas águas, assim como o Ginásio Gigantinho. No sábado, o grupo colorado chegou a treinar no Beira-Rio pela manhã, devido o alagamento do CT.