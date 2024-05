Centros de treinamentos da Dupla Gre-Nal alagam e clubes mudam planejamento

O estrago causado pelo aumento no nível do Lago Guaíba em Porto Alegre afetou os Centros de Treinamentos de Grêmio e Inter, nesta sexta-feira (03). Na Zona Sul da Capital, o CT Parque Gigante amanheceu tomado pela água. O Colorado já havia fechado as portas do espaço no fim da tarde da quinta-feira (2), prevendo a elevação do Guaíba que já ameaçava avançar as dependências do clube. Na Zona Norte, o CT Luiz Carvalho, do Tricolor, ficou completamente alagado e sem condições de acesso. Não havia ninguém no local, visto que os gremistas estiveram de folga nesta sexta.



Não é a primeira situação que resulta no isolamento do Parque Gigante por conta de enchentes. Entre setembro e novembro do ano passado, o clube conviveu com as cheias provocadas pelas chuvas que afetaram o Vale do Taquari e fechou o centro de treinamento. Desta vez, o avanço do Guaíba foi extremo. A equipe de Eduardo Coudet chegou a trabalhar no local pela manhã, mas durante a tarde já era possível ver a água invadindo as dependências do Colorado.

LEIA TAMBÉM: Clubes gaúchos se mobilizam para auxiliar atingidos pelas chuvas



O alagamento que tomou o CT Luiz Carvalho foi inédito. É a primeira vez na história que o CT é fechado por conta das enchentes. As chuvas de setembro de 2023 afetaram as dependências do clube, mas não impactaram no cotidiano dos treinos, foram mantidos no no local. Na manhã desta sexta-feira todas as entradas ao estabelecimento foram bloqueadas e a água invadiu a avenida João Moreira Maciel, que dá acesso ao CT. Com o elenco de folga, não houve alteração no planejamento. O alagamento que. É a primeira vez na história que o CT é fechado por conta das enchentes. As chuvas de setembro de 2023 afetaram as dependências do clube, mas não impactaram no cotidiano dos treinos, foram mantidos no no local. Na manhã desta sexta-feira todas as entradas ao estabelecimento foram bloqueadas e a água invadiu a avenida João Moreira Maciel, que dá acesso ao CT. Com o elenco de folga, não houve alteração no planejamento.