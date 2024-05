Clubes gaúchos se mobilizam para auxiliar atingidos pelas chuvas

Devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde sábado, uma série de eventos esportivos foram adiados. Além da CBF - que adiou todas as partidas marcadas no Estado, incluindo aquelas que envolvem equipes gaúchas na condição de visitante até a próxima segunda-feira -, os clubes tiveram que remanejar as atividades de diferentes modalidades. Pelo menos, três atividades foram transferidas de data ou local.

Com a cheia do lago Guaíba, a sede do Grêmio Náutico União na Ilha do Pavão está interditada. Ainda não há data para retomar as atividades no local. A equipe de remo e demais atividades serão transferidas para a sede Moinhos de Vento temporariamente.

Além disso, o galeto comemorativo de Dia das Mães, que seria realizado no local no dia 5 de maio, foi cancelado. O Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom e Kaiak Cross, realizado no Parque das Laranjeiras, em Três Coroas, na Região da Serra, também foi adiado. Seguindo as recomendações da Defesa Civil, o evento, que estava previsto para acontecer entre esta sexta-feira e o domingo, será realizado entre os dias 24 e 26 de maio.

Já a primeira edição do Brasil Tennis Open, que faz parte do calendário da ATP Challenger, teve uma alteração de local. As partidas, que seriam realizadas na sede Marquês do Herval, no bairro Moinhos de Vento, foram transferidas para a sede secundária, na rua Nova York, 96.

O Estado se mobiliza de diferentes formas para auxiliar as pessoas afetadas, incluindo o setor esportivo. O GNU iniciou nesta quinta-feira, a campanha "SOS Rio Grande do Sul". Neste primeiro momento, a mobilização consiste na arrecadação por meio da chave pix: [email protected] . Os valores serão destinados, principalmente, aos moradores da Ilha do Pavão, considerando o envolvimento do clube com o local.

No futebol, a mobilização vai além da dupla Gre-Nal. O Grêmio se colocou à disposição para a coleta de doações em seis pontos da Região Metropolitana, sendo quatro na Capital, uma em Canoas e outra em Eldorado do Sul. "A prioridade é descentralizar as coletas para que as pessoas não precisem ir até a Arena para doar, como aconteceu em outras vezes", ressaltou o coordenador do núcleo de Responsabilidade Social do Grêmio, Luiz Jacomini.

Já o Inter recebe doações de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, roupas e calçados no portão 1 do Gigantinho. "O serviço é semelhante a um drive-thru. Liberamos o estacionamento com entrada pela rua Nestor Ludwig", explicou André Daltro, vice-presidente de administração do clube.

O Juventude e o Caxias também se voltaram para campanhas de arrecadação de doações para as pessoas atingidas pelas enchentes na Serra.

O Juventude colocou o estádio Alfredo Jaconi e o centro de formação de atletas do clube como pontos de arrecadação para doações. E o Caxias também colocou o estádio Centenário disponível para coleta de roupas, produtos de higiene pessoal, limpeza, água mineral e produtos não perecíveis, além de ração para animais.