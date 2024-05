Arena do Grêmio fica alagada em função da enchente em Porto Alegre

Com o Guaíba chegando à marca 5,19m neste sábado (4), diversos pontos da capital gaúcha ficaram completamente alagados. A região do bairro Humaitá, onde fica a Arena do Grêmio, é uma das mais atingidas. Imagens mostram que o campo de futebol ficou tomado pela água. Segundo informações que circulam em grupos de gremistas, moradores da região tentavam buscar abrigo na Arena.

Em nota, o presidente da Arena do Grêmio, Mauro Araújo, informa que cerca de 300 pessoas continuam recebendo assistência no local, enquanto 200 foram realocadas em abrigos oficiais.

A enchente que atinge Porto Alegre é a maior da história, superando a de 1941, quando o Guaíba registrou 4,76m.

Confira a nota completa de Mauro Araújo, presidente da Arena do Grêmio:

Informamos que até o momento, a Arena do Grêmio abrigou aproximadamente 500 moradores da comunidade afetada pelas inundações. Destes, 200 já foram realocados para abrigos oficiais, enquanto cerca de 300 pessoas continuam recebendo assistência dentro da Arena.



A magnitude do desastre deixou o estádio do tricolor temporariamente ilhado, com as águas penetrando no espaço do gramado. No entanto, nossa prioridade absoluta é garantir a segurança e o bem-estar de todos os que estão lá. Além disso, estamos trabalhando para avaliar e restaurar o gramado da Arena assim que possível, buscando alternativas viáveis para sua recuperação.



Reafirmamos nosso compromisso de colaborar com todos os setores da sociedade para superar essa crise e reconstruir o que foi perdido.